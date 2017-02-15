Елена Ваенга оскандалилась из-за собственных котиков

 

Фото: instagram.com

После того, как помощница российской певицы Елены Ваенги пригрозила журналистам судом, если те опубликуют несогласованный текст о котах артистки, в Сети разгорелся скандал. Пользователи интернета отреагировали на шумиху неодобрением и недоумением.

Еще по этой теме

Вкратце история такая: накануне, 1 марта, весь мир отмечал День котов.Журналисты одной из популярных российских газет решили сделать материал, посвященный котикам и их именитым хозяевам. Тут репортеры вспомнили, что у Елены Ваенги есть подходящие им четвероногие питомцы (о них сама артистка не раз рассказывала и даже показывала на своей страничке в социальной сети Instagram).

Работники СМИ связались с помощницей певицы Марией, однако ее реакция поставила их в тупик.

Женщина заявила, что не советует писать несогласованный материал, где будет информация о том, что у Ваенги есть кошки, иначе этот вопрос уже будут решать юристы.

Реклама

Рассказ о странном поведении помощницы певицы автор неудавшейся статьи о котиках выложила на страничке в Facebook. Комментаторы сделали несколько выводов: что якобы Елена боится прослыть кошатницей, что это позиция не помощницы певицы, а другие поинтересовались, вызовут ли котов в суд.

Другие пользователи интернета накинулись и на саму Ваенгу (хотя не факт, что певица вообще в курсе того, что оказалась в центре скандала).

«Грубая, слава ей вскружила голову, легко взлететь, трудно удержаться», «просто, она не интересна никому и комментарии тому пример, поэтому она и беснует!!!», «изменилась Лена...старые песни..любимые народом, стала ни петь...а «говорить«...изменилась...» – сделали выводы некоторые блогеры.

Нашлись и те, кто встал на сторону артистки и выступил против журналистов.

«Беда в том, что принадлежащие к пресс-опричнине за всех определяют, что вы будете \ не будете хавать, что вам интересно (назовем вещи своими именами – на чем они вознамерились срубить бабла) и не терпят непослушания. Они «вправе» преследовать людей (для простых смертных это же действие назывется сталкингом и наказывается по статье), а если кто-то «дозрел» до ареста, то вся опричная рать подымается со своим «низзя» и запугивает. Захотелось деваачке аффторше чужих котегов – теперь певицу уже треплют и позорят по всему интернету», «Слишком много *** из журналюг льется, поэтому любое окунание их в *** приветствую», «сами виноваты, совсем недавно сами носилась с ней как с торбой, подхватывали и разносили ее идиотские сплетни и скандалы, а теперь и сами огребли», – отметили комментаторы. К слову, сама Елена Ваенга пока никак не отреагировала на шумиху.

A post shared by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on

Еще по этой теме
Елена Ваенга в странном наряде оконфузилась на вручении премии

Елена Ваенга в странном наряде оконфузилась на вручении премии

«Напела узлы»: Елена Ваенга рассказала о страшном заболевании

«Напела узлы»: Елена Ваенга рассказала о страшном заболевании

Бусулис и Ваенга спели на латышском на Первом канале

Бусулис и Ваенга спели на латышском на Первом канале


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Дилеров Ferrari обвинили в скручивании пробега суперкаров Hi-Tech

Дилеров Ferrari обвинили в скручивании пробега суперкаров

Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу Новости

Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу

Пассажир поезда Рига-Даугавпилс разочарован русской речью Новости

Пассажир поезда Рига-Даугавпилс разочарован русской речью

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять Wo&Men

Мама Навки потрясла фигурой, поворачивающей старение вспять

В холодильнике нашли самое смертоносное место Wo&Men

В холодильнике нашли самое смертоносное место

Певцы

Скандалы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 