Певица Пелагея опять планирует рожать

Популярная российская певица Пелагея недавно впервые стала мамой, но останавливаться на достигнутом она не собирается. Исполнительница надеется, что скоро вновь окажется в роддоме.
- Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье 25 февраля 2017 г.
- Бывшую пассию Телегина затравили фанаты Пелагеи 30 января 2017 г.
В конце января Пелагея подарила своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину, дочку, которую назвали Таисией. О радостном событии стало известно во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, когда спортсмену вручили неваляшку.
Сейчас звезда вовсю наслаждается материнством и мечтает о еще одном ребенке.
Пелагея оставила хвалебный отзыв на официальной странице элитного подмосковного перинатального центра, в котором вскользь упомянула о своих планах по расширению семьи.
Артистка рассказала, что рожала в поистине сказочных условиях. Специалисты окружили Пелагею вниманием, терпеливо отвечали на все ее вопросы, отлично кормили и успокаивали, когда это требовалось.
Исполнительница от всего сердца поблагодарила врача, который вел ее через всю беременность.
«Я уже скучаю по Вам ❤. В следующий раз (надеюсь, скоро😉) – только в Лапино», – пообещала Пелагея, подмигивающим смайлом дав понять, что появление на свет еще одного малыша у нее в ближайших планах.
Ранее СМИ сообщали, что артистка рожала в том же элитном клиническом госпитале, что и Ксения Собчак. Это излюбленное место для многих отечественных знаменитостей и представителей обеспеченных семей. Роды категории VIP стоят там около 930 тысяч рублей (15 тысяч евро - Прим. ред.). Кормят будущих матерей как на курорте в пятизвездочном отеле. От папарацци звезд надежно защищает охрана.
Как сообщалось ранее, свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве. Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.Еще по этой теме