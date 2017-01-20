Певица Пелагея опять планирует рожать

Популярная российская певица Пелагея недавно впервые стала мамой, но останавливаться на достигнутом она не собирается. Исполнительница надеется, что скоро вновь окажется в роддоме.

В конце января Пелагея подарила своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину, дочку, которую назвали Таисией. О радостном событии стало известно во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, когда спортсмену вручили неваляшку.

Сейчас звезда вовсю наслаждается материнством и мечтает о еще одном ребенке.

Пелагея оставила хвалебный отзыв на официальной странице элитного подмосковного перинатального центра, в котором вскользь упомянула о своих планах по расширению семьи.

Реклама

Артистка рассказала, что рожала в поистине сказочных условиях. Специалисты окружили Пелагею вниманием, терпеливо отвечали на все ее вопросы, отлично кормили и успокаивали, когда это требовалось.

A post shared by Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) on Feb 24, 2017 at 11:34am PST

Исполнительница от всего сердца поблагодарила врача, который вел ее через всю беременность.

«Я уже скучаю по Вам ❤. В следующий раз (надеюсь, скоро😉) – только в Лапино», – пообещала Пелагея, подмигивающим смайлом дав понять, что появление на свет еще одного малыша у нее в ближайших планах.

Ранее СМИ сообщали, что артистка рожала в том же элитном клиническом госпитале, что и Ксения Собчак. Это излюбленное место для многих отечественных знаменитостей и представителей обеспеченных семей. Роды категории VIP стоят там около 930 тысяч рублей (15 тысяч евро - Прим. ред.). Кормят будущих матерей как на курорте в пятизвездочном отеле. От папарацци звезд надежно защищает охрана.

A post shared by фан-страничка создана:11.10.15 (@polya_polina_dima) on Jan 20, 2017 at 6:57am PST

Как сообщалось ранее, свадьбу Иван Телегин и Пелагея Ханова сыграли 16 июня 2016 года в Москве. Зарегистрировали отношения влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, после чего отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На торжестве присутствовали лишь родители и самые близкие друзья.

Еще по этой теме