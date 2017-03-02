Что грозит жене Караченцова за «пьяную» аварию

Николай Караченцов с супругой
 

Николай Караченцов с супругой. Фото: COVI/Scanpix

Новость об очередной аварии, в которой пострадал российский актер Николай Караченцов, с большой скоростью разлетелась по Сети. По одной из версий, автомобилем управляла его супруга, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Dni.Ru попытались выяснить, какое наказание может грозить актрисе.

Еще по этой теме

По словам юриста Александра Демьянчука, супруга Караченцова, возможно, будет оштрафована и лишена водительских прав.

«В этом случае Людмилу Андреевну Поргину, скорее всего, ждет административная ответственность – она наступает в случае причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью, –

рассказал он корреспонденту Dni.Ru. – В случае причинения тяжкого вреда наступает уголовная ответственность. В любом случае ее лишат прав на срок от полутора до двух лет».

Реклама

Адвокат утверждает, если актрису все же признают виновной, она будет нести ответственность по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях.

«С одной стороны, это статья 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения«. И вторая статья – 12.24 «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью«. В данном случае ей грозит штраф от 2 500 рублей до 25 тысяч рублей (от 40 до 400 евро - Прим. ред.) в зависимости от степени вреда здоровью», – отметил Демьянчук.

Напомним, Караченцов попал в аварию 27 февраля в поселке Загорянский на улице Пушкина.

Автомобиль Toyota, в котором он находился, столкнулся с грузовой «Газелью». От удара иномарка перевернулась и снова встала на колеса. Артист получил травмы, его доставили в больницу. За рулем была супруга Караченцова, актриса Людмила Поргина.

Позже выяснилось, что жена артиста находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови было обнаружено 0,3 промилле алкоголя.

Еще по этой теме
В книге Караченцова его супруга напомнила, как долго он над ней издевался

В книге Караченцова его супруга напомнила, как долго он над ней издевался

У актера Николая Караченцова диагностировали сотрясение мозга

У актера Николая Караченцова диагностировали сотрясение мозга

Опубликовано видео с места ДТП с участием Николая Караченцова

Опубликовано видео с места ДТП с участием Николая Караченцова


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 350000 EUR

reklama.vesti.lv

Заведующая магазина запретила сотрудникам общаться на русском Новости

Заведующая магазина запретила сотрудникам общаться на русском

НАСА купило пять мест на российских «Союзах» Hi-Tech

НАСА купило пять мест на российских «Союзах»

Экс-супруга Кончаловского продолжает дразнить обнаженными фото Wo&Men

Экс-супруга Кончаловского продолжает дразнить обнаженными фото

Новая налоговая реформа: как изменятся зарплаты в 430, 700, 1000 Новости

Новая налоговая реформа: как изменятся зарплаты в 430, 700, 1000

Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу Новости

Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу

Актеры

Российское кино

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 