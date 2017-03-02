Тяжелая болезнь Лидии Федосеевой-Шукшиной остановила борьбу за квартиру

Лидия Федосеева-Шукшина
 

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Наследница легендарной артистки впервые за несколько лет решилась на встречу со знаменитой мамой. Вместе с Ольгой Шукшиной в гости к звезде отправились ее старшая дочь Анастасия Воронина-Франсишку, а также внучка Лаура. Однако Федосеева-Шукшина была рада далеко не всем своим родственникам.

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Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга сбежала от проблем в Африку. Соседи знаменитой актрисы считают, что близкие люди бросили ее из-за разногласий по поводу квартиры. Ранее Ольга высказывала желание продать свою долю, но родительница женщины категорически против обсуждения этого вопроса.

Что касается дочери артистки от первого брака Анастасии Ворониной-Франсишку, то она живет в Киеве и даже не надеется на примирение со знаменитой мамой.

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Женщина призналась журналистам, что узнала о болезни и операции Лидии Федосеевой-Шукшиной из СМИ. Наследницы звезды стали гостями программы НТВ «Говорим и показываем».

По словам Анастасии Ворониной-Франсишку, она видела родную мать лишь несколько раз и не поддерживает с ней отношения.

«Честно говоря, мне слишком больно, потому что осталось слишком мало времени. Наверное, дело во мне. Я чувствую страх из-за того, что меня могут не принять. Сказать: «А чего ты мне сейчас звонишь?». Кроме того, я понимаю, что человек в возрасте, и мой внезапный звонок может оказать на нее влияние, даже вызвать сердечный приступ», – поделилась женщина.

Женщина откровенно призналась в том, что не может понять причин своих разногласий с матерью.

«Мы просто вообще друг друга не знаем. Мне иногда кажется, что она обижена на моего папу, но я не понимаю, при чем здесь я», – поведала Анастасия. В 2007 году у отца наследницы звезды, актера Вячеслава Воронина, обнаружили рак кишечника. Он ушел из жизни в октябре 2016 года. Мужчина умер за месяц до своего 80-летия. Кончина Воронина стала большим ударом для его дочери.

Анастасия Воронина-Франсишку также высказалась по поводу противоречий, возникших между матерью и сестрой. Женщина верит, что у ее родственников получится о чем-то договориться.

По словам Анастасии, ей ничего не надо от знаменитой актрисы. Воронина-Франсишку живет в просторной двухкомнатной квартире, доставшейся ей по наследству от отца.

Затем в студии появилась дочь Анастасии Лаура. Девушка воспитывает сына Мартина и посвящает все свое свободное время семье.

«Я никогда не стремилась переехать в Москву. Мне комфортно жить с родными. С бабушкой у нас нет близких отношений и никогда не было. Были лишь общение и встречи. Нельзя сказать, что я сильно интересуюсь ее жизнью. Во время последней встречи у нас произошел конфликт. Я развернулась и ушла со слезами на глазах. Обидели меня и семью… Мне ближе та бабушка, которая меня воспитала», – рассказала Лаура.

По словам матери девушки, ее обидела соседка Лидии Федосеевой-Шукшиной. Незнакомая женщина позволила себе негативно высказаться о близких людях звезды. Тем не менее, Лаура говорит, что по-прежнему готова пойти на контакт с бабушкой.

Спустя какое-то время к близким людям присоединился правнук знаменитости – очаровательный Мартин Воронин-Франсишку. Ребенок увлекается боксом, что он и продемонстрировал в студии программы. По словам мальчика, он смотрел фильмы с участием Лидии Федосеевой-Шукшиной, но никогда с ней не встречался. «Ба, я бы хотел тебя увидеть», – сказал Мартин в эфире передачи.

В программе также показали разговор Ольги Шукшиной с матерью. Женщина позвонила актрисе по телефону. Народная артистка РСФСР откровенно рассказала дочери о том, что плохо себя чувствует. По признанию Лидии Федосеевой-Шукшиной, она была на волосок от смерти.

«У меня было две серьезных операции. Мне не верили, что я жива. Я была в Берлине, и там все началось. Меня не отпускали, сказали: «Здесь будем оперировать». Я сказала: «Нет, буду умирать дома, не здесь», – сказала звезда своей дочери по телефону.

В финале телешоу Ольга, Анастасия и Лаура отправились в гости к знаменитой актрисе. Младшая дочь артистки вышла из ее квартиры в слезах. По словам Ольги, ее мать действительно сильно больна, постарела и еле-еле ходит. Женщина решила объявить перемирие в борьбе за квартиру.

«Не знаю, что будет, но сейчас это бесчеловечно обсуждать. Это больше, чем примирение», – сказала Шукшина.

Однако свою старшую дочь Анастасию и внучку Лауру Лидия Николаевна видеть отказалась. «Я предполагала, что так и будет. Да, это очень обидно и печально», – сказала Воронина-Франсишку.

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