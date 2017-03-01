Смотри: фото 50-летней Ренаты Литвиновой без макияжа попало в Сеть

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова как правило появляется на публике с безупречным макияжем, графичными стрелками и яркой помадой. Однако на днях звезда решила побаловать своих подписчиков снимком без косметики.

Фолловерам знаменитости пришлась по душе такая публикация: пользователи расхвалили Ренату, отметив ее естественную красоту.

«Как же везет этим людям, которые могут наслаждаться общением с Ренатой. А без макияжа она такая нежная-нежная», «Без макияжа даже лучше. Естественная и нежная», «Рената, Вы девушка без возраста. Удивительно красивая», «Прекрасная!», — такие комментарии оставляют фанаты в Instagram Ренаты Литвиновой.

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После репетиции с Таней @svmoscow @tatyana_svmoscow - товарищем дорогим))) и рукой Александры Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Мар 1 2017 в 11:28 PST

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