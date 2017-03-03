Виктория Боня изменила внешность после разрыва с миллионером Алексом Смерфитом. Популярная модель продемонстрировала новый образ на своей страничке в Instagram, назвав себя розовой Мальвиной.

Не секрет, что для того, чтобы справиться с проблемами, неприятными переменами в жизни или просто с дискомфортом на душе многие женщины прибегают к одному-единственному способу – идут в парикмахерскую.

Кто-то считает, что с отрезанными волосами (или сменой цвета) весь прошлый негатив исчезает, а другие верят, что новый образ принесет благоприятные перемены и буквально перевернет страницу жизни.

Реклама

По всей видимости, к таким женщинам относится и бывшая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2», а ныне модель и дизайнер Виктория Боня.

После разрыва со своим возлюбленным, отцом дочери Анджелины, монакским миллионером Алексом Смерфитом телеблондинка решила изменить внешность.

Результат перемен Виктория выложила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

«Как вам мой новый образ, ребятки?Ну что, наконец-то я добилась этого розового оттенка 😆 Как вам мой новый стиль? 😉 #розоваямальвина», – подписала свежую фотографию Боня, на которой запечатлена с новым оттенком волос. Отметим, что своим мнением поделились более двух тысяч человек.

A post shared by Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) on Mar 2, 2017 at 4:21pm PST

Подписчики неоднозначно отнеслись к новой внешности Бони. Пока большинство с восторгом прокомментировали необычный цвет волос Виктории, другие пристыдили девушку. «Так необычно😍😍😍💝👌», «Очень красивая!», «Превосходно👏», «Вау!!!», «Самая красивая девушка,просто супер,пример для подражания каждой женщине! 👍🏻👍🏻👍🏻», «Ну так...», «Не та уже Боня», «Наконец-то новый стиль! Очень хорошо, кошечка!», «Ужасно! Мне не нравится», «Так лучше..чем блондой. Блонд очень дешево смотрится. Сори))))» – высказали свое мнение подписчики модели.

Напомним, о разрыве Виктории Бони и Алекса Смерфита стало известно в начале февраля. Информацией поделилась сама модель. Виктория утверждала, что с отцом своей дочки она рассталась без скандалов, по обоюдному желанию.

«Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка – наше общее счастье – и много теплых воспоминаний», – заверила общественность Виктория Боня.

Еще по этой теме