София Ротару произвела фурор своим преображением

Известная певица София Ротару не часто экспериментирует с разными стилями. Новый имидж знаменитости поклонники приняли на ура. Фанаты восхищаются умением исполнительницы выглядеть всегда идеально.

София Ротару постоянно радует поклонников новыми песнями и выступлениями на концертах. Фанаты в восторге от утонченного стиля в одежде певицы – они не перестают удивляться, как знаменитости удается сохранять прекрасную фигуру. Зрителей восхищает внешний вид Ротару.

Недавно на одном из концертов она вновь поразила своих поклонников.

София Михайловна решила обновить прическу, а потому отрезала челку. Фанаты оценили внешний вид артистки и посчитали, что она выглядит невероятно свежо и молодо.

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Многие также заметили, что знаменитая певица стала невероятно похожа на свою младшую сестру Аурику. Фанаты приняли на ура новый образ артистки, а она с удовольствием фотографировалась с поклонниками ее творчества.

Однако всенародная любовь имеет и обратную сторону. Директор знаменитости Сергей Лавров рассказывал «СтарХиту», как некоторое время назад Софию Михайловну преследовала женщина, мечтавшая подружиться с ней. Но затем начала угрожать и срывать выступления.

Недавно прошел слух о том, что неизвестный мужчина держит в заложниках знаменитую певицу.

Злоумышленник угрожал расправой и даже называл предмет, с помощью которого намеревался лишить жизни артистку. В итоге телефонного хулигана найти не удалось – в квартире, откуда исходил звонок, хулигана не оказалось.

Чуть позже выяснилось, что София Михайловна в это время находилось в другой стране. Она отдыхала в Испании, а потому слова неизвестного – не больше, чем выдумка. Сама Ротару с юмором относится к подобным слухам и не придает им значения.

«Когда прочитала в Интернете о собственном похищении, конечно, долго смеялась. Пошутила на эту тему: «Несмотря на нынешние отношения между Россией и Украиной, приятно, что столько людей, россиян, за меня переживают. Начали звонить, писать, интересоваться, все ли хорошо». Особенно забавной ей показалась подробность про квартиру на Садовом, где Софию Михайловну якобы удерживали. Ведь ей там нужно было еще и как- то оказаться. Говорит, мол, получается, приехала в столицу и пошла по чужим апартаментам шататься, в одном ее и захватили», - рассказывал «СтарХиту» представитель звезды Сергей Лавров.

A post shared by София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) on Mar 1, 2017 at 3:52am PST

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