Шокирующие снимки: звезда экрана изменилась до неузнаваемости

В Сеть попали кадры со съемочной площадки нового фильма итальянского режиссера Лука Гуаданьино под названием «Суспирия» (Suspiria).
Знаменитая британская актриса Тильда Суинтон исполнит роль пожилого мужчины в новом фильме «Суспирия».
На снимках можно увидеть 56-летнюю Тильду Суинтон, которая ради новых съемок кардинально преобразилась. В киноленте британская актриса исполнит роль пожилого мужчины.
Тильда Суинтон. Фото: AP/Scanpix
С седыми волосами и глубокими морщинами Тильда выглядела совсем неузнаваемо.
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