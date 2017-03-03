Шокирующие снимки: звезда экрана изменилась до неузнаваемости

В Сеть попали кадры со съемочной площадки нового фильма итальянского режиссера Лука Гуаданьино под названием «Суспирия» (Suspiria).

Знаменитая британская актриса Тильда Суинтон исполнит роль пожилого мужчины в новом фильме «Суспирия».

На снимках можно увидеть 56-летнюю Тильду Суинтон, которая ради новых съемок кардинально преобразилась. В киноленте британская актриса исполнит роль пожилого мужчины.

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Тильда Суинтон. Фото: AP/Scanpix

С седыми волосами и глубокими морщинами Тильда выглядела совсем неузнаваемо.

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