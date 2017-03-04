Никите Джигурде поставили неожиданный диагноз

Джигурда
 

Джигурда. Фото: COVI/Scanpix

Известный психоаналитик Василий Чибисов прокомментировал необычное поведение российского актера Никиты Джигурды. Специалист уверен, что у артиста есть совершенно определенные причины так себя вести.

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Эксперт решил пролить свет на психическое состояние артиста после многочисленных программ с его участием.

«На Джигурду, кроме последней передачи, сыпались обвинения, что он психопат, больной. И это очень наглядно и показательно. Мы наблюдаем, что это делают разные люди, в том числе и называющие себя психологами. Мы не видели ни их дипломов, ни сертификатов, ни благодарных клиентов», – рассказал Чибисов на своем YouTube-канале.

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Недавно и сам актер в присутствии множества журналистов заявил, что страдает психопатией. Специалист попытался выяснить, так ли это.

«Надо понимать, что любой психоз, в частности шизофрения, – это обязательно нарастание негативной симптоматики...

Есть ли у Джигурды негативная симптоматика? Мне так не кажется. Человек активен, мотивирован, креативен, когнитивно сохранен. Он умеет говорить.

Он может говорить всю передачу – в целостном смысловом ключе, бегая по сцене, выразительно жестикулируя, меняя тембр голоса, когда это нужно», – отмечает Чибисов.

Психоаналитик убежден, что никакого психоза у Джигурды нет.

«Актер или художник в психозе – это совсем другое дело, – считает он. – Помните картины фрактальных шизофренических котов Луиса Уэйна? У него с нарастанием негативной симптоматики образ котейки, которого он рисовал, разрушался и становился просто набором фрактальных узоров».

По другой теории, психоз – это способ защиты от реальности. При этом человек как будто бы создает собственную действительность.

«Здесь мы не видим создания новой реальности, – объяснил Чибисов. – Здесь идет конкретное взаимодействие с имеющейся реальностью, активное решение проблем, вызовов, которые эта реальность ставит.

Джигурда подвергается клевете, подвергается критике необоснованной, подвергается судебным искам. И он вовремя – может быть, перегибая палку, но только так и надо – активно на это отвечает. Он живет в этой реальности.

Атрибутика – оккультная атрибутика, какие-то мистерии, это гортанное пение – демонстрируется в рамках текущей реальности».

Однако определенные отклонения в поведении актера все-таки имеются – с этим не поспоришь. Психоаналитик считает, что это реакция на расставание с любимой супругой.

«Возникла клевета, их поссорили, им подбрасывали какие-то улики друг на друга – то есть мощный внешний вызов. И когда возникает реакция на этот вызов, как она называется? Это реактивный или функциональный невроз. А почему неврозы, вы спросите? Почему нельзя сказать, что человек нормальный? Потому что понятие нормы устарело для современной психотерапии», – утверждает эксперт.

«Это легкий невроз по типу истероидной акцентуации, но, в отличие от классической психопатии, это не структурное, а чисто функциональное явление. Это пройдет, – подытожил специалист. –

...Вот у него нет ролей сейчас, на их семью идет атака, и он демонстрирует невротические черты. Пройдет эта атака – и все это исчезнет.

Обратите внимание, что рассказывают знакомые Джигурды? Что вне сцены это совершенно другой человек – спокойный, интеллигентный, умный, творческий, спокойный, добрый, великодушный».

Напомним, Никита Джигурда развелся с фигуристкой Мариной Анисиной в конце ноября 2016 года. Адвокат спортсменки утверждал, что причиной разрыва стало безответственное отношение артиста к семье и к детям.

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