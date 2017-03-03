Орбакайте пояснила отмену своих концертов в Украине

Кристина Орбакайте
 

Кристина Орбакайте. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Российская певица Кристина Орбакайте прокомментировала отмену своих концертов в Украине. Об этом она написала в своем Instagram.

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«Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах в Украине в преддверии проведения Евровидения, по настоянию организаторов, концерты переносятся на осень. Все билеты действительны или вы можете вернуть их в точки приобретения», – написала Орбакайте в своем профиле.

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Певица также поблагодарила поклонников за понимание.

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