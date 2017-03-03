Орбакайте пояснила отмену своих концертов в Украине

Российская певица Кристина Орбакайте прокомментировала отмену своих концертов в Украине. Об этом она написала в своем Instagram.

«Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах в Украине в преддверии проведения Евровидения, по настоянию организаторов, концерты переносятся на осень. Все билеты действительны или вы можете вернуть их в точки приобретения», – написала Орбакайте в своем профиле.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Мар 3 2017 в 12:03 PST

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Певица также поблагодарила поклонников за понимание.







































Aizvērt Концерт Кристины Орбакайте в "Дзинтари" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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