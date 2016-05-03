Поклонники обсуждают кадры супруга Пелагеи с маленькой дочкой

Пелагея
 

Пелагея. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Иван Телегин наслаждается общением с наследницей. Муж певицы с радостью проводит время с полуторамесячной малышкой. Молодой папа гуляет с девочкой, явно получая удовольствие, нянчась с грудным ребенком.

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Певица Пелагея, недавно ставшая мамой очаровательной девочки Таисии, известна своей нелюбовью рассказывать о личной жизни. А потому поклонники вокалистки тщательно отыскивают в Сети хоть какие-нибудь детали, свидетельствующие о том, что молодая мама счастлива и наслаждается семейной идиллией.

И накануне, на радость фанатам Пелагеи, в «Инстаграме» появились кадры, на которых запечатлен супруг певицы, хоккеист Иван Телегин с маленькой дочкой Таисией. Ими с подписчиками поделилась подруга певицы по имени Екатерина, которая и сама является молодой мамой.

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В кадре два молодых отца – супруг Пелагеи и супруг ее подруги.

Счастливые папаши гуляют по заснеженному парку с колясками, в которых безмятежно спят их наследники. Лица молодых мужчин светятся от счастья, видно, что им доставляет удовольствие общение с грудными малышами.

«Папани», - подписала милый кадр подруга певицы Пелагеи Екатерина. Подписчики умилились двум фактурным мужчинам, катающим коляски, которые придают трогательности их брутальным образам.

Папани😎😎

Публикация от @kto_kato

«Господи, зайки какие», «Очень мило», «Папы они такие», «Давайте теперь и мамочек в кадр – Полю и Катю», «Какие хорошие папочки», «Полечке большой привет», «Можно вечно смотреть на это!», «Замечательные папули», - такие комментарии оставляют поклонники под постом, рассказывающим об одной из первых прогулок в жизни дочери певицы Пелагеи и ее мужа Ивана Телегина.

Напомним,

известная вокалистка впервые стала мамой 21 января этого года. Своему супругу, хоккеисту Ивану Телегину Пелагея подарила очаровательную дочку по имени Таисия.

Счастливый отец сам рассказал журналистам о пополнении в семействе, не в силах держать эмоции при себе после победного матча.

«Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребенок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку», – поделился спортсмен 22 января.

Молодая мама засиживаться в декрете не стала, и уже 23 февраля, через месяц после родов блистала на большой сцене. Пелагея выступила на юбилейном концерте Николая Расторгуева. Артисты исполнили дуэтом композицию «Выйду ночью в поле с конем».

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