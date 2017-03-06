 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Певец был вынужден из-за болезни пропустить престижную премию. Поклонники в недумении.

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Дима Билан был номинирован в номинации «Певец года» на церемонии «Звуковая дорожка МК». Но за наградой артист не приехал. Дело в том, что артист на днях лег в больницу и готовится к серьезной операции.

«Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем», – пояснил Дима во время сеанса видеосвязи с залом «Крокус Сити Холл».

Поклонники стали гадать, что стряслось с их кумиром. Вспомнили, что начале прошлого года артиста поразил сильный гастрит. Он привел к потере веса. Хотя Дима долгое время не решался говорить об этом.

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Чтобы гастрит не перерос в язву желудка, врачи посоветовали Диме не только наладить питание, но и перестать нервничать. Постоянные съемки, гастроли, интервью этому, конечно, не сильно способствовали этому.

«Теперь познаю, что такое есть каждые два-три часа маленькими порциями. Утром варю каши: рисовую, овсяную, манную. Уже сам умею, и очень неплохо получается», – рассказывал тогда артист.

А в конце 2016-го звезду госпитализировали. Тогда Билан обнародовал свое фото из больницы, где лежит под капельницей.

Оказалось, что исполнитель на протяжении несколько дней плохо себя чувствовал пришлось ехать в поликлинику. Специалисты после обследования поставили изнуренному болезнью Диме диагноз.

«Ура ура бронхит !!!!!! ... вообще «прекрасно «! Меры принимаем самые, но говорят лежать надо несколько дней и не рыпаться!», – пожаловался тогда Билан подписчикам. Какая хворь приключилась на этот раз с Биланом, он пока не сообщает.

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