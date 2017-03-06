Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова пожаловались на взрослого сына

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин
 

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Музыканты просят наследника избавиться от вредной привычки. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что им не удается повлиять на 18-летнего Василия. В дружной семье есть место разногласиям. Молодой человек отказывается прислушиваться к мнению родителей.

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Музыкант Виктор Рыбин и его жена, певица Наталья Сенчукова считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги уже больше двадцати пяти лет вместе, девятнадцать из которых состоят в браке.

В феврале единственному сыну звездной пары Василию исполнилось восемнадцать лет.

Родители гордятся своим отпрыском, который в данный момент получает образование во МГИКе. Молодой человек учится на режиссера театра и театрализованных представлений.

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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова считают, что творческий вуз – единственное учебное заведение, которое идеально подходит их сыну. В передаче «Пока все дома» музыканты рассказали, что Василий, как и всякий креативный человек, обожает создавать вокруг себя хаос.

«Мы с Наташей считаем, что Вася попал туда, куда надо, - сказал Виктор Рыбин. – Когда сын приходит домой, сначала можно увидеть один его ботинок, через три метра - другой. На лестнице – один носок, через пять метров – другой. В одной кучке будет валяться майка. В другой – рубашка, тут же брошенные два стакана и тарелка. Ну какой ему технический вуз?».

Звездные родители ведут непримиримую борьбу с беспорядком в доме. Но не всегда оказываются в ней победителями.

«Я - бывший морской офицер, и все равно буду мучить Васю порядком, - озвучил свою позицию Виктор Рыбин. – Лично меня с детства мама приучила к нему, а с Васей пока все бесполезно. Но как говорили в военном училище, не можешь научить или заставить, сделай сам. Чем я и занимаюсь. Когда Вася куда-то уезжает, я залезаю в его шкаф и всю одежду аккуратно складываю. Правда, хватает этого на четыре часа».

Кстати,

Василий много лет серьезно занимался каратэ. У парня порядка ста двадцати медалей, половина из которых – это награды высшего достоинства. Однако из-за проблем со здоровьем со спортом было решено покончить, у парня начали болеть суставы.

Новая страсть Василия – это музыка. Молодой человек с друзьями создал рок-группу, пишет песни на английском языке. Знаменитые родители увлечение наследника одобряют, понимая, в кого он пошел. Однако Виктор Рыбин недоволен тем, что в репертуаре группы нет песен на русском языке, и очень просит Василия исправиться. Тут юноша к мнению родителя прислушался и пообещал пойти навстречу его пожеланиям.

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