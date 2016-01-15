Кончаловский и Толкалина раскрыли причины расставания

Егор Кончаловски и Любовь Толкалина
 

Егор Кончаловски и Любовь Толкалина. Фото: COVI/Scanpix

Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина впервые после расставания дали совместное интервью и подробно рассказали о причинах разрыва. Бывшие возлюбленные признались, что у них было слишком мало общих интересов.

Еще по этой теме

«У каждого началась своя жизнь. Меня привлекало одно, Любу – совсем другое. Мы почти не пересекались, – объяснил Кончаловский. – У нас не так много совместных интересов».

По словам актрисы, их родители и раньше переживали о том, что Егор и Любовь слишком разные.

Реклама

«Неспроста наши мамы так волновались, что мы не подходим друг другу. Я прекрасно понимала, что я Егору не пара – хотя бы потому, что не могу поддержать диалог на французском о букете поданного вина и ничего не смыслю в Рембрандте и Дюрере. Я могу только быть красивой и улыбаться», –

цитирует ее Hello.

Толкалина признает, что ее бывший возлюбленный великолепно образован. «У него еще и кровь, и воспитание, и опыт. Я же была простая как хлебушек, как чистый лист бумаги. Я все детство занималась синхронным плаванием и лучше всего на свете умела работать руками и ногами. И все быстро успевать», – добавила артистка.

Кончаловский отметил, что слегка побаивается за нее.

«Потому что легкомысленность в ней присутствует, – отметил режиссер. – Иногда не пристегивается, когда ездит, например. Это показательно. Но живет же почти восемь лет без меня, значит, получается».

Егор утверждает, что немного скучает по бывшей возлюбленной.

«Естественно, к близкому человеку привыкаешь, – рассказал он. – И, расставшись, скучаешь по запахам, по прикосновениям. Но когда я принимаю решение, я всегда принимаю его окончательно. Даже если оно ошибочное».

Напомним, о расставании с Кончаловским Толкалина сообщила в январе 2017 года.

«И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», – написала артистка в Facebook. Выяснилось, что они уже восемь лет не живут вместе.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 668 EUR

reklama.vesti.lv

Исследование синоптиков: Латвию ждут экстремальные изменения Новости

Исследование синоптиков: Латвию ждут экстремальные изменения

В НАСА предложили проложить туннель до Марса Hi-Tech

В НАСА предложили проложить туннель до Марса

Самолет, НЛО или спутник: соцсети теряются в догадках Hi-Tech

Самолет, НЛО или спутник: соцсети теряются в догадках

Синий или красный паспорт: Проверьcя, какой ты гражданин Латвии! Новости

Синий или красный паспорт: Проверьcя, какой ты гражданин Латвии!

Фото Собчак с «трупом невесты» вызвало жаркие споры в Сети Wo&Men

Фото Собчак с «трупом невесты» вызвало жаркие споры в Сети

Актеры

Звезды кино

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
EKSPORTA MENEDŽERIS
EKSPORTA MENEDŽERIS
EXPORT MANAGER
EXPORT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 