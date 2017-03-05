Полина Гагарина объяснила поклонникам свое долгое отсутствие

Российская певица Полина Гагарина довольно долго избегает публичных мероприятие. Свое отсутствие она решила объяснить фанатам, опубликовав пост в соцсети.

Полина извинилась перед поклонниками. Артистка объяснила, что она очень занята в связи с напряженным рабочим графиком.

Полина готовит к выпуску клип на песню «Стану солнцем», озвучивает мультфильм и участвует в разработке нового онлайн-магазина. Гагарина обошла тему своей беременности, которая недавно стала причиной скандала.

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Напомним, ведущая концерта в Минске, объясняя отсутствие заявленной в программе Гагариной, заявила, что артистка в это время рожает. Полину это разозлило и она потребовала опровержение.

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