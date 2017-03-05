Полина Гагарина объяснила поклонникам свое долгое отсутствие

Российская певица Полина Гагарина довольно долго избегает публичных мероприятие. Свое отсутствие она решила объяснить фанатам, опубликовав пост в соцсети.
- Что случилось с беременностью Полины Гагариной 1 марта 2017 г.
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Полина извинилась перед поклонниками. Артистка объяснила, что она очень занята в связи с напряженным рабочим графиком.
Полина готовит к выпуску клип на песню «Стану солнцем», озвучивает мультфильм и участвует в разработке нового онлайн-магазина. Гагарина обошла тему своей беременности, которая недавно стала причиной скандала.
Мои дорогие подписчики, простите за долгое отсутствие, были дела важные и требующие самого пристального внимания. Работа кипит, скоро клип ( доводим до совершенства) на песню #станусолнцем , новый сингл 💥, премьера мультфильма с моим звучанием, клип с Василием на песню #Ангелверы и еще много всего интересного! Разрабатываем дизайн нового мерчендайзинга для предстоящего тура и онлайн магазина! Может у вас есть идеи или пожелания? Футболки, свитшоты? Может кепки? Что для вас актуально? #полинагагарина #работакипит #гагаринапоехали #веснапришла 📷 @isxakov ❤
Напомним, ведущая концерта в Минске, объясняя отсутствие заявленной в программе Гагариной, заявила, что артистка в это время рожает. Полину это разозлило и она потребовала опровержение.
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