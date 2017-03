Полина Гагарина объяснила поклонникам свое долгое отсутствие

Мои дорогие подписчики, простите за долгое отсутствие, были дела важные и требующие самого пристального внимания. Работа кипит, скоро клип ( доводим до совершенства) на песню #станусолнцем , новый сингл 💥, премьера мультфильма с моим звучанием, клип с Василием на песню #Ангелверы и еще много всего интересного! Разрабатываем дизайн нового мерчендайзинга для предстоящего тура и онлайн магазина! Может у вас есть идеи или пожелания? Футболки, свитшоты? Может кепки? Что для вас актуально? #полинагагарина #работакипит #гагаринапоехали #веснапришла 📷 @isxakov ❤

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Mar 5, 2017 at 3:00am PST