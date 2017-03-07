Киркоров рассказал о страшной болезни Юдашкина

Валентин Юдашкин
 

Валентин Юдашкин. Фото: TASS/Scanpix

Певец Филипп Киркоров рассказал, как модельер Валентин Юдашкин боролся с серьезным заболеванием почек. Артист считает чету Юдашкиных очень сильными людьми.

«Слава Богу, что это случилось рано и мы успели. Все могло быть гораздо хуже. Нас всех поразила мужественность, с которой это восприняли Валентин и Марина (жена Юдашкина. – Прим. ред.). Как они это все пережили, держались и прошли. Я знал, что Валентин очень сильный, и Марина тоже. Она относится к тому типу женщин, которые смогут остановить коня на скаку и войти в горящую избу.

Я не видел человека мужественнее Валентина. Это потрясающе. И, может быть, поэтому он победил страшное заболевание, и все позади», –

объяснил Киркоров в студии программы «Прямой эфир».

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Ведущий передачи Борис Корчевников напомнил, что из-за болезни именитый модельер пропустил собственный показ на Парижской неделе моды. Однако Юдашкин управлял процессом по телефону. Вместо него на сцену вышла дочь Галина со своим сыном Анатолием.

Сам Валентин так прокомментировал собственное заболевание.

«Все живые люди, и люди болеют», – признался он. Затем модельер поблагодарил врачей, которые помогли ему.

Выяснилось, что Валентин лечился в России, так как доверяет местным специалистам. «Может быть, наши врачи отличаются военным духом», – предположил он.

Как сообщалось ранее, в октябре 2016 года доктора не отпустили Валентина на Парижскую неделю моды.

«За две недели до показа врачи сказали: мы вас не отпустим. Хотя коллекция уже была готова, все сидели на чемоданах. Мы вылетели и до последнего ждали, что он приедет, но врачи не разрешили», – рассказывала супруга модельера Марина Юдашкина.

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