СМИ сняли Анджелину Джоли с «новым мужчиной»

Голливудская актриса Анджелина Джоли познакомила детей с новым бойфрендом. Об этом пишет таблоид National Enquirer, ссылаясь на свои источники.

Впервые Джоли с «симпатичным незнакомцем» заметили в Камбодже, где актриса представляла свой новый фильм.

На фотографиях, опубликованных СМИ, Анджелина Джоли и ее спутник выходят из отеля, в котором проживала звезда, и зашли в магазин.

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Фото смотрите ЗДЕСЬhttp://radaronline.com/photos/angelina-jolie-mystery-man-siem-reap-cambodia/

Другие СМИ пишут, что вероятнее всего это телохранитель актрисы. При это отмечают, что «это не значит, что Джоли не может закрутить роман».

Стоит отметить, что

месяц назад пресса сообщила о другом возможном романе Джоли - с Джаредом Лето. Пару якобы видели на «секретном» ужине в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

Анджелина Джоли впервые вышла в свет после развода с Брэдом Питтом в феврале. Джоли вместе с шестью детьми приехала в Камбоджу на премьеру своего фильма «Сначала они убили моего отца», который рассказывает о местной писательнице и правозащитнице.



























Aizvērt Анджелина Джоли в Греции встретилась с беженцами TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter







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