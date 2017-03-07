СМИ сняли Анджелину Джоли с «новым мужчиной»

Анджелина Джоли
 

Анджелина Джоли. Фото: REUTERS/Scanpix

Голливудская актриса Анджелина Джоли познакомила детей с новым бойфрендом. Об этом пишет таблоид National Enquirer, ссылаясь на свои источники.

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Впервые Джоли с «симпатичным незнакомцем» заметили в Камбодже, где актриса представляла свой новый фильм.

На фотографиях, опубликованных СМИ, Анджелина Джоли и ее спутник выходят из отеля, в котором проживала звезда, и зашли в магазин.

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Фото смотрите ЗДЕСЬhttp://radaronline.com/photos/angelina-jolie-mystery-man-siem-reap-cambodia/

Другие СМИ пишут, что вероятнее всего это телохранитель актрисы. При это отмечают, что «это не значит, что Джоли не может закрутить роман».

Стоит отметить, что

месяц назад пресса сообщила о другом возможном романе Джоли - с Джаредом Лето. Пару якобы видели на «секретном» ужине в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

Анджелина Джоли впервые вышла в свет после развода с Брэдом Питтом в феврале. Джоли вместе с шестью детьми приехала в Камбоджу на премьеру своего фильма «Сначала они убили моего отца», который рассказывает о местной писательнице и правозащитнице.

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