Певец и композитор Джордж Майкл скончался от естественных причин. Об этом заявил старший коронер графства Оксфордшир Даррен Солтер, передает BBC News во вторник, 7 марта.
- Кузен Джорджа Майкла рассказал об истинных причинах смерти певца 19 января 2017 г.
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- Перед смертью Джордж Майкл собирался стать отцом 30 декабря 2016 г.
«Расследование причин смерти Джорджа Майкла завершено, получены результаты патологоанатомического исследования. Установлено, что причина смерти — естественная», — говорится в заявлении Солтера. Коронер уточнил, что певец скончался от кардиомиопатии и воспаления миокарда, а также жировой инфильтрации печени.
Солтер отметил, что дальнейшее расследование смерти Майкла не требуется. Певца, скончавшегося в конце декабря 2016-го, еще не похоронили.
Траурная церемония несколько раз откладывалась из-за выяснения причин кончины музыканта.
31 декабря газета The Sun раскрыла содержание завещания исполнителя. Состояние, которое оценивается в 105 миллионов фунтов стерлингов, он завещал своим сестрам.
Певец Джордж Майкл умер 25 декабря у себя дома в Великобритании в возрасте 53 лет. По информации СМИ, причиной стала сердечная недостаточность. Позднее стало известно, что певец боролся с героиновой зависимостью в течение последнего года своей жизни.
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