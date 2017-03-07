Латвийские и российские звезды поздравляют женщин с 8 марта

Интарс Бусулис. Фото: instagram.com

Сегодня, восьмого марта, уже более ста лет в разных странах мира отмечается Международный женский день. В этот особенный день прекрасных дам одаривают цветами, подарками и вниманием. Но что может быть приятнее трогательных и важных слов? Смотрите, как знаменитые мужчины и женщины поздравляют своих поклонниц, подруг и коллег с главным женским праздником!