Латвийские и российские звезды поздравляют женщин с 8 марта

Mīļās meitenes, sievietes, dāmas, kundzes, lēdijas, džudītes! Šī rozīte ir jums 8.martā! ⚘⚘⚘ Lai skaista šī diena! / Dear girls, women, ladies! This rose is for you on the 8th of March! ⚘⚘⚘ Have a beautiful day! #8march #internationalwomensday

