Латвийские и российские звезды поздравляют женщин с 8 марта

Сегодня, восьмого марта, уже более ста лет в разных странах мира отмечается Международный женский день. В этот особенный день прекрасных дам одаривают цветами, подарками и вниманием. Но что может быть приятнее трогательных и важных слов? Смотрите, как знаменитые мужчины и женщины поздравляют своих поклонниц, подруг и коллег с главным женским праздником!
Дорогие мои, мир в наших руках ✊Именно мы, как богини - покровительницы рода человеческого, поддерживаем гармонию и ответственны за взаимопанимание☝️️С Международным женским днём!!!Мы такие разные, но все без исключения созданы для любви❤️ Пусть именно она и правит нашим миром✨ #nyusha #нюша #однаиз #богинялюбви #8марта #womansday
Дорогие девочки! Поздравляю вас с нежным, прекрасным, весенним женским днем! Хочу, чтобы вы радовались каждый день своей жизни, чтобы у вас было как можно больше причин улыбаться и сердцем и душой. Мечтайте и пусть все ваши желания непременно сбудутся! Любите этот мир, любите своих близких, смелее встречайте новое и прекрасное, совершайте открытия и пусть весь мир ответит вам взаимностью! ❤ #8марта #Полинагагарина
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