Латвийские и российские звезды поздравляют женщин с 8 марта

Интарс Бусулис
 

Интарс Бусулис. Фото: instagram.com

Сегодня, восьмого марта, уже более ста лет в разных странах мира отмечается Международный женский день. В этот особенный день прекрасных дам одаривают цветами, подарками и вниманием. Но что может быть приятнее трогательных и важных слов? Смотрите, как знаменитые мужчины и женщины поздравляют своих поклонниц, подруг и коллег с главным женским праздником!

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Tas Jums, mīļās Dāmas ... 🌷 ... Это вам, дорогие Дамы ... 🌸 ...

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С Международным женским днем! #8марта #МаксимГалкин #слюбовью

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Без слов ....#8марта

A post shared by @malakhov007 on

Дорогие девочки! Поздравляю вас с нежным, прекрасным, весенним женским днем! Хочу, чтобы вы радовались каждый день своей жизни, чтобы у вас было как можно больше причин улыбаться и сердцем и душой. Мечтайте и пусть все ваши желания непременно сбудутся! Любите этот мир, любите своих близких, смелее встречайте новое и прекрасное, совершайте открытия и пусть весь мир ответит вам взаимностью! ❤ #8марта #Полинагагарина

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on

С праздником,мои хорошие!

A post shared by Серргей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) on

С 8 марта ! ))

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8 🌷

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С праздником ,ДЕВОЧКИ!❤️

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