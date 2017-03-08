Скарлетт Йоханнсон и Ромэн Дориак
 

Скарлетт Йоханнсон и Ромэн Дориак. Фото: AP/ScanPix

Знаменитая американская актриса Скарлетт Йоханссон подала на развод со своим вторым мужем Роменом Дориаком, пишет газета New York Post.

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Актриса подала документы в Верховный суд Манхэттена 7 марта, заявив, что ее брак «безнадежно разрушен». Она также попросила получения основного попечительства над их трехлетней дочерью. Адвокаты Дориака сообщили, что намерены бороться в правовом поле.

«Он хочет поехать во Францию со своей дочерью, а Йоханссон путешествует немного. Это будет интересный процесс», –

цитирует издание адвоката Дориака Нарольда Мэйерсона.

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Йоханссон и французский журналист Дориак поженились в 2014 году вскоре после рождения дочери, два месяца назад голливудская звезда сообщила о расставании с Дориаком минувшим летом.

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