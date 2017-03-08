Ксения Бородина осмелилась показать лицо младшей дочери

Ведущая «Дома-2» опубликовала трогательный снимок. Годовалая Теона приняла участие в домашней фотосессии в честь дня рождения мамы. 8 марта Ксении Бородиной исполнилось 34 года. Одни поклонники утверждают, что Тея является копией старшей сестры Маруси, другие – что она папина дочка.

Дочери бессменной ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова Теоне в конце декабре исполнился годик. Все это время Ксения охотно делилась с подписчиками микроблога деталями из жизни маленькой Теи, публикуя фотографии и видео с участием малышки. Но

каждый раз звездная мама следила за тем, чтобы на этих кадрах ее крохотную наследницу было видно только со спины.

И вот в свой день рождения, который она отмечает 8 марта, Ксения Бородина дала понять, что близка к тому, чтобы продемонстрировать поклонникам, на кого же похожа их с мужем любимая малышка.

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Телеведущая опубликовала в микроблоге несколько снимков, сделанных во время импровизированной домашней фотосессии с участием ее и двух дочерей Маруси и Теоны.

«33 попытки сделать хорошую фотографию не увенчались успехом, но зато настроение на все 1000000000000000», - подписала фотографию в окружении дочерей Ксения Бородина.

Годовалая Теона на снимке запечатлена в профиль.

И тем не менее, по кадру можно судить, насколько мила и хорошо собой наследница теледивы. Кстати, подписчики молодой мамы уже успели отметить в комментариях, что Тея просто прелестная девочка.

33 попытки сделать хорошую фотографию не увенчались успехом 😂😂😂😂 но зато настроение на все 1000000000000000 💋💋💋💋💋💋💋💋💋#семья #доченьки #маруськинамать #тейкинамать #женакурбана ❤❤❤❤❤ A post shared by borodylia (@borodylia) on Mar 8, 2017 at 3:37am PST

«Очень хорошенькая Тея. В профиль видно! С Днем рождения, Ксюша!», «В профиль Течка - копия Маруся», « Такая сладкая девочка, тьфу на вас», «Булочка маленькая», «Теечка похожа на отца», «С днем рождения! Женского счастья, гармонии, мира и любви, здоровья тебе, деткам и родным. А Теечка так на папу похожа, хотя и не очень видно ее красивое личико. И Мару красоточка», «Какой папа?! В профиль - копия Ксения ну или Мару в детстве», «Сбоку уже видно, как Тея похожа на Ксению», - спорят под снимком Теоны подписчики Ксении Бородиной.

Что может быть важнее таких поздравлений от любимых людей❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ A post shared by borodylia (@borodylia) on Mar 8, 2017 at 12:22am PST

Стоит отметить, что звездная мама души не чает в своих дочерях, старается их радовать и проводить с наследницами побольше времени. Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров часто отправляются на отдых всей семьей.

Маленькая Теона уже успела побывать в Турции и Арабских Эмиратах. Судя по всему, девочка хорошо переносит даже дальние поездки. Поклонники Бородиной постоянно отмечают, что малышка растет очень красивой, и поражаются ее нарядам.

Старшая дочь Ксении Маруся помогает маме нянчиться с сестрой. Очень часто девочка присматривает за Теей.

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