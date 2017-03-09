Пелагея впервые рассказала о новорожденной дочери и семейной жизни

Певица впервые рассказала о своей наследнице. Пелагея сделала несколько неожиданных признаний о материнстве, придя в студию программы «Вечерний Ургант». Звезда призналась, что не очень любит гулять с дочкой, а также поведала, какое прозвище они с мужем придумали для маленькой Таисии.

Певица Пелагея и бывшая наставница шоу Первого канала «Голос» дала первое после рождения дочери Таисии интервью, в котором рассказала о маленькой наследнице. 8 марта вокалистка стала гостьей программы «Вечерний Ургант». В студии молодая мама появилась в ярко-красном платье, подчеркивающем ее стройную фигуру. Пелагея пребывала в отличном расположении духа, много шутила, смеялась и откровенно поведала о трудностях материнства.

«Я ленивая мать, - призналась Пелагея. – Самое трудное для меня сейчас - это гулять с Таисией по лесу. Снег сошел, все вылезло наружу и прилипает к колесам коляски.

Я знаю, что другие матери просто выставляют люльки с детьми на балкон, но у меня балкона нет, поэтому приходится гулять каждый день по два часа. И мне это очень лениво».

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Между тем, по словам Пелагеи, со всеми материнскими обязанностями она справляется сама. Няни у певицы нет. Сейчас полуторамесячную Таисию, как и всех малышей этого возраста, мучают колики. Из-за них родители придумали дочери смешное прозвище.

«Мы ее зовем Министр Пук, - смеясь, рассказала Пелагея. – Она у нас очень серьезная, улыбается только во сне. Даже когда она находилась у меня в животе, и я видела ее только на УЗИ, дочь всегда была такая хмурая, насупленная. Я ее уже тогда побаивалась. Серьезная девочка. Так оно и есть».

Таисия уже проявляет интерес к музыке. Специально для дочери Пелагея включает классику и говорит, что малышке очень по душе Чайковский, а вот Вивальди Таисия пока не оценила. Но больше всего девочка любит, когда ей поет мама. Рассказала Пелагея и о том, на кого похожа ее наследница.

«Дочка похожа на папу, только без бороды, - заявила молодая мама. – У нее даже есть маленькая хоккейная форма».

Напомним, известная российская вокалистка Пелагея и ее супруг, хоккеист Иван Телегин стали родителями 21 января этого года. Муж певицы помогает ей нянчиться с дочерью. Не так давно в Сеть попали кадры, на которых Иван Телегин запечатлен во время прогулки с Таисией.

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