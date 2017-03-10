Стивен Сигал отказался жить в России

Звезда Голливуда Стивен Сигал ошарашил прессу неожиданным заявлением. Недавно получивший российское гражданство актер признался, что не намерен жить в Москве постоянно.

«Мне нравится здесь жить, я чувствую себя здесь как дома, правда.

Я часто бываю в России, но я не планирую жить здесь постоянно, мне нравится путешествовать, у меня много съёмок в Америке, Японии, Таиланде и других странах», –

цитирует ТАСС Сигала, в ноябре минувшего года получившего гражданство РФ. 25 ноября Владимир Путин лично вручил актеру паспорт гражданина России.

Сразу после получения российского паспорта легендарный артист обзавелся московской работой: с декабря по январь он снимался в рекламном цикле «Гопники» для компании «Мегафон». Однако сразу по завершению съемок Стивен покинул Россию, разочаровав тем самым многих своих поклонников.

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Сигал не единственная знаменитость с российским гражданством.

Четыре года назад звезда «Невезучих» Жерар Депардье стал счастливым обладателем не только российского паспорта, но и собственной квартиры в Саранске, а также звания «Почетный удмурт».

Жерар Депардье на встрече с Владимиром Путиным. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Депардье не раз заявлял в интервью, что готов «умереть за Россию», но жить, тем не менее, он предпочитает в Бельгии. Вероятно, Стивен Сигал последует примеру знаменитого француза и будет появляться в России лишь изредка.

Ранее о своем желании стать гражданкой России заявила итальянская киноактриса Орнелла Мути. 62-летняя звезда в конце прошлого года приобрела квартиру в Москве и рассказала журналистам о намерении перебраться в российскую столицу, потому что в ее жизнь «пришло большое чувство». Однако в настоящее время артистка пока не получила гражданство РФ и продолжает проживать в Италии.

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