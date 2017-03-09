Лолита, несмотря на проблемы с голосом, произвела фурор в Риге

Недавно известная российская певица Лолита перенесла пластическую операцию, после чего многие СМИ сообщили, что теперь пение знаменитости дается с трудом. Несмотря на эту информацию, популярная исполнительница не унывает и продолжает свой тур по странам Балтии. Буквально вчера в Риге состоялся сольный концерт певицы, билеты на который были раскуплены полностью.

Пару месяцев назад одна из самых экстравагантных исполнительниц российской эстрады Лолита Милявская решилась на пластическую операцию.

«У меня мышцы от вокала провисли. Это недуг всех людей, занятых вербальным трудом. И поправить ослабевшие мышцы – моя обязанность», – объяснила певица свое решение.

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Как сообщила Лолита, последствия от хирургического вмешательства не самым лучшим образом сказались на вокале.

«Пока мне тяжеловато петь, поскольку после операции не прошло и двух месяцев. Но я умудрилась съездить в тур по Дальнему Востоку, где разработала свой певческий аппарат», – недавно сообщила Милявская.

Тем не менее, недавно Лолита дала концерт в «Крокус Сити Холл», а 9 марта эпатажная певица выступила в рижском Доме Конгрессов с сольной программой, и, судя по теплому приему и восторженной реакции зала, выступление прошло на высшем уровне.

#лолита зажгла!💃🕺⭐️💣 A post shared by Anna (@zaicanna) on Mar 9, 2017 at 12:35pm PST

Зрители не могли усидеть на своих местах и танцевали не только в проходах, но и по всему концертному залу. Лолита много шутила, общалась с публикой и исполняла свои лучшие песни живьем с командой профессиональных музыкантов.

#лолита размяла зал🤸‍♂️😆⭐️👌 A post shared by Anna (@zaicanna) on Mar 9, 2017 at 12:39pm PST

Исполнительницу дважды вызывали на бис с ее новым хитом «На Титанике», а после концерта многие поклонники поспешили поделиться своими впечатлениями в соцсетях.

Рига!! Дом Конгрессов!!) 🎤🎶 #натитанике A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Mar 9, 2017 at 1:38pm PST

#лолита всё супер было! 👏👏👏фееричная и точно без комплексов! Только дурацкий штатив весь вид испортил,зачем так было ставить??!😖 A post shared by Anna (@zaicanna) on Mar 9, 2017 at 12:32pm PST

Uhh #лолитамилявская A post shared by Lelde Stivrina (@leldeleldele) on Mar 9, 2017 at 12:13pm PST

Стоит отметить, что накануне концерта певица прогулялась по Старой Риге, где один из художников подарил ей свою картину.

Гуляем перед концертом по старой Риге! Познакомилась с замечательным художником Георгом. Он презентовал мне акварель "Старая Рига"! Спасибо Огромное!!! Повешу на даче, где на стенах много подарков от зрителей! A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Mar 9, 2017 at 6:35am PST

Последний Снеговик этой зимы, специально для Вас!!!) A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Mar 9, 2017 at 6:38am PST

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