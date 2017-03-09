Лолита, несмотря на проблемы с голосом, произвела фурор в Риге

Недавно известная российская певица Лолита перенесла пластическую операцию, после чего многие СМИ сообщили, что теперь пение знаменитости дается с трудом. Несмотря на эту информацию, популярная исполнительница не унывает и продолжает свой тур по странам Балтии. Буквально вчера в Риге состоялся сольный концерт певицы, билеты на который были раскуплены полностью.
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Пару месяцев назад одна из самых экстравагантных исполнительниц российской эстрады Лолита Милявская решилась на пластическую операцию.
«У меня мышцы от вокала провисли. Это недуг всех людей, занятых вербальным трудом. И поправить ослабевшие мышцы – моя обязанность», – объяснила певица свое решение.
Как сообщила Лолита, последствия от хирургического вмешательства не самым лучшим образом сказались на вокале.
«Пока мне тяжеловато петь, поскольку после операции не прошло и двух месяцев. Но я умудрилась съездить в тур по Дальнему Востоку, где разработала свой певческий аппарат», – недавно сообщила Милявская.
Тем не менее, недавно Лолита дала концерт в «Крокус Сити Холл», а 9 марта эпатажная певица выступила в рижском Доме Конгрессов с сольной программой, и, судя по теплому приему и восторженной реакции зала, выступление прошло на высшем уровне.
Зрители не могли усидеть на своих местах и танцевали не только в проходах, но и по всему концертному залу. Лолита много шутила, общалась с публикой и исполняла свои лучшие песни живьем с командой профессиональных музыкантов.
Исполнительницу дважды вызывали на бис с ее новым хитом «На Титанике», а после концерта многие поклонники поспешили поделиться своими впечатлениями в соцсетях.
Стоит отметить, что накануне концерта певица прогулялась по Старой Риге, где один из художников подарил ей свою картину.
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