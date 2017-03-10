Все-таки беременна? Новый клип Полины Гагариной вызвал недоумение

Полина Гагарина
 

Полина Гагарина. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Некоторые поклонники российской певицы Полины Гагариной, увидев новую видеоработу исполнительницы, убедились, что артистка не беременна. Другие же, напротив, получили подтверждение своим догадкам, отметив изменившуюся фигуру Полины в свободном платье.

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Певица выложила в сеть новый клип с кадрами из семейной жизни. Основой ролика на композицию «Стану солнцем» Полина сделала хронику каникул на Мальдивах.

Фанаты заметили, что в кадре Гагарина иногда появляется в купальнике и шортах, подчеркивающих ее стройную фигуру. Однако в нарезке есть и моменты, когда Полина показывалась в просторном белом платье, которое может скрывать беременный живот.

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В итоге мнения фанатов снова разделились. Часть уверена, что Полина не беременна, а часть подозревает артистку в мастерской интриге.

Впрочем, многие поклонники уделили внимание самой композиции и заявили, что клип и песня получились отлично.

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