Все-таки беременна? Новый клип Полины Гагариной вызвал недоумение

Некоторые поклонники российской певицы Полины Гагариной, увидев новую видеоработу исполнительницы, убедились, что артистка не беременна. Другие же, напротив, получили подтверждение своим догадкам, отметив изменившуюся фигуру Полины в свободном платье.

Певица выложила в сеть новый клип с кадрами из семейной жизни. Основой ролика на композицию «Стану солнцем» Полина сделала хронику каникул на Мальдивах.

Фанаты заметили, что в кадре Гагарина иногда появляется в купальнике и шортах, подчеркивающих ее стройную фигуру. Однако в нарезке есть и моменты, когда Полина показывалась в просторном белом платье, которое может скрывать беременный живот.

Реклама

В итоге мнения фанатов снова разделились. Часть уверена, что Полина не беременна, а часть подозревает артистку в мастерской интриге.

Впрочем, многие поклонники уделили внимание самой композиции и заявили, что клип и песня получились отлично.

Еще по этой теме