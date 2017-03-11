Марк Цукерберг во второй раз станет отцом

В семье 32-летнего основателя Facebook Марка Цукерберга ожидается пополнение. Его супруга Присцилла Чан ждет второго ребенка. О радостном событии миллиардер сообщил на своей странице в соцсети.

9 марта Марк Цукерберг поделился с поклонниками радостной новостью — основатель Facebook рассказал, что его жена Присцилла Чан беременна. Предприниматель не сообщил, когда ребенок появится на свет, однако сразу рассекретил его пол. У супругов родится вторая дочь.

«Мы с Присциллой рады сообщить, что ждем еще одну малышку! После непростого опыта с Макс, мы и не надеялись, что снова сможем стать родителями. Когда мы узнали о второй беременности, в первую очередь я подумал: «Господи, пусть ребенок будет здоровым, и пусть это будет девочка». Иметь сестру — настоящий подарок судьбы, и я рад, что Макс так повезло», — написал Марк в Facebook.

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Напомним, что первая дочь Цукерберга и Чан родилась в декабре 2015 года. Пара долгое время мечтала о ребенке, но Присцилле не удавалось забеременеть. Позже супруги откровенно признались, что до появления на свет Макс Присцилле пришлось пережить три выкидыша. Именно поэтому они и не думали, что вновь смогут стать родителями.



















Aizvērt Глава Facebook Марк Цукерберг в России Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix AP/REUTERS/Scanpix







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