Марк Цукерберг во второй раз станет отцом

Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан
 

Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан. Фото: AP/Scanpix

В семье 32-летнего основателя Facebook Марка Цукерберга ожидается пополнение. Его супруга Присцилла Чан ждет второго ребенка. О радостном событии миллиардер сообщил на своей странице в соцсети.

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9 марта Марк Цукерберг поделился с поклонниками радостной новостью — основатель Facebook рассказал, что его жена Присцилла Чан беременна. Предприниматель не сообщил, когда ребенок появится на свет, однако сразу рассекретил его пол. У супругов родится вторая дочь.

«Мы с Присциллой рады сообщить, что ждем еще одну малышку! После непростого опыта с Макс, мы и не надеялись, что снова сможем стать родителями. Когда мы узнали о второй беременности, в первую очередь я подумал: «Господи, пусть ребенок будет здоровым, и пусть это будет девочка». Иметь сестру — настоящий подарок судьбы, и я рад, что Макс так повезло», — написал Марк в Facebook.

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Напомним, что первая дочь Цукерберга и Чан родилась в декабре 2015 года. Пара долгое время мечтала о ребенке, но Присцилле не удавалось забеременеть. Позже супруги откровенно признались, что до появления на свет Макс Присцилле пришлось пережить три выкидыша. Именно поэтому они и не думали, что вновь смогут стать родителями.

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