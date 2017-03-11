Дима, зачем? Фото лысого Билана в Instagram наводнило Сеть слухами

Популярный певец Дима Билан решил шокировать своих поклонников и побрился на лысо. Соответствующие фото он опубликовал в своем Instagram.
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На снимке певец находится возле гардероба и выглядит довольно расстроенным. Дима оделся в серые тона и взялся руками за голову. При снимки он никак не прокомментировал, а лишь сопроводил их хэштэгами «жизнь» и «Питер».
Тем временем поклонники удивились такому положению вещей, а некоторые предположили, что Билан проспорил свою шевелюру. Также фанаты как впрочем и всегда разделились на два лагерь: одни написали множество положительных отзывов, другие же не оценили новый образ, так как непривычно видеть своего кумира без волос, ведь яркие причёски всегда радовали их.
«Неожиданно, но Вам идёт!», «Обнуление! Выглядит круто!», «Сексуальный!» - поддержали новый имидж артиста фанаты Билана.
Впрочем, некоторых поклонников певца фото лысого Билана не на шутку встревожило. Многие подписчики после публикации снимка заподозрили, что у Билана проблемы со здоровьем. Кто-то и вовсе предположил, что «новый образ» артиста - ни что иное, как последствия химеотерапии, вызванной тяжелой болезнью.
Между тем, музыкальный продюсер артиста Яна Рудковская в связи с ажиотажем вокруг этого события раскрыла секрет, зачем Билан побрился наголо.
«Дима побрился для спецпроекта!» — цитирует «КП» слова Рудковской.