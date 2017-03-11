Дима, зачем? Фото лысого Билана в Instagram наводнило Сеть слухами

Дима Билан
 

Дима Билан. Фото: TASS/Scanpix

Популярный певец Дима Билан решил шокировать своих поклонников и побрился на лысо. Соответствующие фото он опубликовал в своем Instagram.

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На снимке певец находится возле гардероба и выглядит довольно расстроенным. Дима оделся в серые тона и взялся руками за голову. При снимки он никак не прокомментировал, а лишь сопроводил их хэштэгами «жизнь» и «Питер».

Тем временем поклонники удивились такому положению вещей, а некоторые предположили, что Билан проспорил свою шевелюру. Также фанаты как впрочем и всегда разделились на два лагерь: одни написали множество положительных отзывов, другие же не оценили новый образ, так как непривычно видеть своего кумира без волос, ведь яркие причёски всегда радовали их.

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Instagram

#билан #димабилан #bilan #dimabilan

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«Неожиданно, но Вам идёт!», «Обнуление! Выглядит круто!», «Сексуальный!» - поддержали новый имидж артиста фанаты Билана.

Впрочем, некоторых поклонников певца фото лысого Билана не на шутку встревожило. Многие подписчики после публикации снимка заподозрили, что у Билана проблемы со здоровьем. Кто-то и вовсе предположил, что «новый образ» артиста - ни что иное, как последствия химеотерапии, вызванной тяжелой болезнью.

Instagram

#димабилан #Билан #питер #жизнь / #dimabilan #bilan #Stpete #life

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Между тем, музыкальный продюсер артиста Яна Рудковская в связи с ажиотажем вокруг этого события раскрыла секрет, зачем Билан побрился наголо.

«Дима побрился для спецпроекта!» — цитирует «КП» слова Рудковской.


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