Дима, зачем? Фото лысого Билана в Instagram наводнило Сеть слухами

Популярный певец Дима Билан решил шокировать своих поклонников и побрился на лысо. Соответствующие фото он опубликовал в своем Instagram.

На снимке певец находится возле гардероба и выглядит довольно расстроенным. Дима оделся в серые тона и взялся руками за голову. При снимки он никак не прокомментировал, а лишь сопроводил их хэштэгами «жизнь» и «Питер».

Тем временем поклонники удивились такому положению вещей, а некоторые предположили, что Билан проспорил свою шевелюру. Также фанаты как впрочем и всегда разделились на два лагерь: одни написали множество положительных отзывов, другие же не оценили новый образ, так как непривычно видеть своего кумира без волос, ведь яркие причёски всегда радовали их.

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Instagram

#билан #димабилан #bilan #dimabilan A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Mar 11, 2017 at 2:33am PST

«Неожиданно, но Вам идёт!», «Обнуление! Выглядит круто!», «Сексуальный!» - поддержали новый имидж артиста фанаты Билана.

Впрочем, некоторых поклонников певца фото лысого Билана не на шутку встревожило. Многие подписчики после публикации снимка заподозрили, что у Билана проблемы со здоровьем. Кто-то и вовсе предположил, что «новый образ» артиста - ни что иное, как последствия химеотерапии, вызванной тяжелой болезнью.

Instagram

#димабилан #Билан #питер #жизнь / #dimabilan #bilan #Stpete #life A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Mar 11, 2017 at 1:46am PST

Между тем, музыкальный продюсер артиста Яна Рудковская в связи с ажиотажем вокруг этого события раскрыла секрет, зачем Билан побрился наголо.

«Дима побрился для спецпроекта!» — цитирует «КП» слова Рудковской.