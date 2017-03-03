Виктория Боня показала шикарные аппартаменты в Голливуде

Известная российская телеведущая и модель после сообщения о расставании с миллионером из Монако Алексом Смерфитом проводит время в США. Многие поклонники задались вопросом, что стало причиной длительного пребывания Бони за границей. На днях Виктория приоткрыла завесу тайны и опубликовала свежее фото из своих апартаментов в Лос-Анджелесе.

В подписи к одному из снимков Виктория намекнула на переезд в Америку. На фото телеведущая стоит на фоне панорамного окна, опираясь на белоснежный рояль в центре комнаты. Из квартиры открыаается вид на город.

Боня рассказала в микроблоге, что ей нравится новое жилье, а также порекомендовала поклонникам специалиста, который может помочь обустроится в Лос-Анджелесе.

В профиле риелтора Ольги Лгажытковой указано, что она работает исключительно с домами класса «люкс».

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По информации из открытых источников стало известно, что рыночная стоимость небольшого частного дома в Лос-Анджелесе может составить от 500 до 700 тысяч евро. Поклонники заинтересовались, откуда такие суммы у Виктории, при этом некоторые предположили, что ей продолжает помогать бывший возлюбленный.

A post shared by Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) on Mar 11, 2017 at 3:30pm PST

Стоит отметить, что в Америку Виктория Боня отправилась около двух недель назад и уже успела снять в рекламе модного бренда. Подписчики решили, что теледива вернется в Россию, но, судя по всему, она не торопится домой, продолжая публиковать живописные снимки из разных частей города. Также

многих интересует вопрос, решилась ли звезда сменить постоянное место жительство или арендует жилье, пока работает в Голливуде.

Good morning #LosAngeles 😍 #sunnydays #California Time for some shopping 😆 Как прошёл ваш день, многоуважаемые? 😘 A post shared by Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) on Mar 9, 2017 at 10:55am PST

«Умопомарчительный вид из окон! Что-то с чем-то. Только не пойму, как собрались там жить одна. Срочно нужен мужчина», , «Неверотяная красота, такой дом – мечта! Неужели вы его купили? Сказка», «Мне кажется, или Виктория стала лучше жить после разрыва с мужем?», «А может, это Смерфит понял, что совершил ошибку и решил откупиться? Сразу дом подарил!» – написали комментаторы в Instagram.

Несмотря на недавнее расставание с гражданским супругом Алексом Смерфитом, Виктория кажется счастливой и довольной жизнью.

I love it 😩😩😩😩 #Malibu #California #LA Я хочу здесь жить 😩😩😩😩😩 #ЛосАнджелес A post shared by Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) on Mar 12, 2017 at 3:52pm PDT

Напомним, модель решила сменить имидж после перемен в личной жизни. «Как вам мой новый образ, ребятки? Ну что, наконец-то я добилась этого розового оттенка 😆 Как вам мой новый стиль? 😉 #розоваямальвина», – подписала фото Боня, на котором запечатлена с необычным оттенком волос.

A post shared by Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) on Mar 3, 2017 at 1:53am PST

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