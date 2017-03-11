Названа причина смерти 16-летнего сына продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

10 марта около девяти часов вечера сыну продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина стало плохо на Болотной площади в Москве, когда он прогуливался по улице с девушкой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние минуты жизни 16-летнего парня.
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На кадрах заметно, что Александр идет слегка качаясь, а сердечный приступ обостряется, когда молодой человек переходит проезжую часть, сообщает портал life.ru.
Когда Александр со спутницей перешли через дорогу, он упал на асфальт. Неравнодушные люди тут же стали подбегать к парню, а одним из свидетелей оказался врач Научного центра неврологии Алексей Кащеев.
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По информации СМИ,
в процессе сердечно-легочной реанимации два раза удалось восстановить сердечный ритм, но тот срывался снова. В больницу Александр поступил в состоянии клинической смерти. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь 16-летнего подростка.
Медицинская экспертиза выявила у сына Андрея Разина серьезную патологию - порок сердца. Оказалось, что парень страдал заболеванием с детства, но оно протекало бессимптомно.
Напомним, о семейной трагедии сообщила в Facebook жена артиста Наталья Грозовская.
Информацию о кончине подростка подтвердил в Instagram Андрей Разин, выложив последний снимок с сыном.
Позже Разин поблагодарил всех, кто поддержал их семью в трудную минуту.
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