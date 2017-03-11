Названа причина смерти 16-летнего сына продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина

10 марта около девяти часов вечера сыну продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина стало плохо на Болотной площади в Москве, когда он прогуливался по улице с девушкой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние минуты жизни 16-летнего парня.

На кадрах заметно, что Александр идет слегка качаясь, а сердечный приступ обостряется, когда молодой человек переходит проезжую часть, сообщает портал life.ru.

Когда Александр со спутницей перешли через дорогу, он упал на асфальт. Неравнодушные люди тут же стали подбегать к парню, а одним из свидетелей оказался врач Научного центра неврологии Алексей Кащеев.

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По информации СМИ,

в процессе сердечно-легочной реанимации два раза удалось восстановить сердечный ритм, но тот срывался снова. В больницу Александр поступил в состоянии клинической смерти. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь 16-летнего подростка.

Медицинская экспертиза выявила у сына Андрея Разина серьезную патологию - порок сердца. Оказалось, что парень страдал заболеванием с детства, но оно протекало бессимптомно.

Напомним, о семейной трагедии сообщила в Facebook жена артиста Наталья Грозовская.

Информацию о кончине подростка подтвердил в Instagram Андрей Разин, выложив последний снимок с сыном.

Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля. Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 11 2017 в 8:44 PST

Позже Разин поблагодарил всех, кто поддержал их семью в трудную минуту.

Мой сын Александр Разин (20.01.2001-10.03.2017). Моя боль утраты невыносима. Всем близким выражаю благодарность за соболезнования и поддержку. Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 12 2017 в 7:25 PDT

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