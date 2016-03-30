Смелое решение! Сексапильная модель вышла на прогулку в одном белье

Эмили Ратаковски
 

Эмили Ратаковски. Фото: REUTERS/Scanpix

Красотка продемонстрировала свою потрясающую фигуру в черном белье.

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Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в рекламе белья для бренда DKNY. В ролике Эмили продемонстрировала свою потрясающую фигуру в черном белье, – пишет 24 Телеканал.

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Впрочем, знаменитость регулярно балует фолловеров откровенными снимками.

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Weekend mood

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Take me back 🇬🇷

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Напомним, что прошлой весной звезда удивила поклонников другим пикантным поступком: она обнажилась перед камерой в компании американской звезды реалити-шоу Ким Кардашян. Совместное селфи было опубликовано на их страницах в Instagram.

When we're like...we both have nothing to wear LOL @emrata

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