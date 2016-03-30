Смелое решение! Сексапильная модель вышла на прогулку в одном белье

Красотка продемонстрировала свою потрясающую фигуру в черном белье.

Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в рекламе белья для бренда DKNY. В ролике Эмили продемонстрировала свою потрясающую фигуру в черном белье, – пишет 24 Телеканал.

Happy Monday and #goodmorningDKNY ☀️! Finally, my all new @DKNY campaign shot by @sebastianfaena and styled by @clarerichardson1 is here! Thank you @trey.laird A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 13, 2017 at 6:56am PDT

Реклама

Впрочем, знаменитость регулярно балует фолловеров откровенными снимками.

🍑 A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 10, 2017 at 6:23am PST

Weekend mood A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Mar 10, 2017 at 9:41am PST

Take me back 🇬🇷 A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Feb 18, 2017 at 10:07am PST

Напомним, что прошлой весной звезда удивила поклонников другим пикантным поступком: она обнажилась перед камерой в компании американской звезды реалити-шоу Ким Кардашян. Совместное селфи было опубликовано на их страницах в Instagram.

When we're like...we both have nothing to wear LOL @emrata A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 30, 2016 at 11:57am PDT

Еще по этой теме