Ирина Безрукова оставила послание скончавшемуся сыну

Ирина Безрукова
 

Ирина Безрукова. Фото: instagram.com

Российская актриса вспомнила о своем безвременно ушедшем наследнике. Единственный сын Безруковой Андрей Ливанов умер в 25-летнем возрасте два года назад. По словам Ирины, ей тяжело смириться с утратой, но она обещала исполнить его поледнее желание.

Ирина Безрукова опубликовала пост в соцсети, в котором рассказала, как живет без своего сына на протяжении двух лет. Андрей скончался в ванной собственной квартиры в 2015 году.

По одной из версий, мужчина поскользнулся и упав разбил голову. Перед смертью 25-летний Андрей сам позвонил в службу экстренной помощи и попросил врачей о помощи. Тело обнаружили сотрудники МЧС при вскрытии квартиры, но было уже поздно.

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«Сегодня наш с Андрюшей день. Только наш. Тот день, два года тому назад его душа решила, что я должна найти силы жить без него. Мы были вместе практически неразлучно: 25 лет, 3 месяца и 7 дней, и еще девять месяцев до...

Я была счастлива каждый день пребывания рядом с тобой. Тебе не удалось ни разу серьезно меня чем-то огорчить… Ни разу… Мой мудрый Дрю, ты был лучшей из всех компаний для меня... Самой чистой, светлой и сильной любовью моей жизни, моим учителем и ангелом хранителем.

Ты просил: «Мама, верни любовь и радость в свою жизнь». Я стараюсь, я знаю, что ты всегда этого хотел. Я хочу быть достойной тебя, моя любовь. И этот день, он только наш», - написала Ирина, разместив снимок с улыбающимся сыном.

Поклонники поддержали Ирину, пожелав терпения, а также посоветовали исполнить желание наследника - быть любимой.

«Даже представить не могу, насколько это страшно! Дай вам Бог сил!», «Очень трогательные слова… Ирина, пусть все хорошо у вас будет!», «Ирочка, вы умница, держитесь! Пусть все плохое будет позади», «Вы очень сильная! Писать такие слова очень больно!», - написали пользователи в Instagram.

2015 год выдался для актрисы невероятно тяжелым - на сложное восстановление после потери единственного сына наложился развод с супругом Сергеем Безруковым, с которым они прожиди вместе 15 лет.

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