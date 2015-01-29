Звезда КВН собрал средства и увез больную раком невесту на лечение

Как недавно стало известно, у невесты участника известной команды КВН «Парапапарам» Сергея Оборина врачи обнаружили онкологическое заболевание на последней стадии. Артист поделился страшной новостью на своей странице в Instagram, попросив помощи у подписчиков. Теперь, благодаря неравнодушным людям, у пары появилась возможность отправиться за границу, чтобы пройти необходимое лечение.

Сергей Оборин старается сделать все, чтобы спасти свою возлюбленную Анну Бажанову. На прошлой неделе артист обратился за поддержкой и помощью к поклонникам.

Он рассказал, что медики обнаружили злокачественную опухоль у его невесты Анны Бажановой, которая работает реквизитором у команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ», а средств на лечение у нее нет.

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«Не знаю, с чего начать... Об этом до сих пор трудно не то что писать, но даже думать... Но жизнь такова, увы. Три месяца назад у моей любимой невесты, у моей Анечки, обнаружили четвертую стадию рака молочной железы», – сообщил тогда Оборин.

A post shared by sega56 (@sega56) on Jan 29, 2015 at 3:30pm PST

Сергей поблагодарил всех, кто откликнулся на его просьбу о финансовой помощи. По его словам,

благодаря собранным средствам они с Анной смогли улететь в Израиль, для того, чтобы женщина могла пройти курс химиотерапии. Юморист надеется, что это поможет его возлюбленной восстановить здоровье.

«Спасибо всем, кто хочет помочь и помогает морально, материально, знакомствами и связями, контактами и просто добрым словом. Спасибо, что не остаетесь в стороне и помогаете нам бороться со страшной болезнью! За это короткое время нам удалось собрать примерно половину необходимой суммы! И благодаря этому мы сегодня в Израиле и продолжили очередной курс химиотерапии. Скоро мы вернемся в Москву и продолжим лечение, а затем снова полетим в Израиль, и, дай Бог, начнется курс реабилитации. Анечка чувствует себя по-разному, но мы с ней и не даем падать духом. Тем более, нас с вами вон как много оказалось! Спасибо!» - написал Оборин.

A post shared by sega56 (@sega56) on Mar 15, 2017 at 7:23am PDT

Напомним, Сергей рассказал, что заболевание развилось очень быстро.

«В тот страшный момент семья и друзья сплотились и очень помогли нам. За эти месяцы мы прошли много тяжелых испытаний: химиотерапия, облучение, капельницы... Я каждый день вижу какая она сильная, как тяжело ей дается эта борьба. Но сейчас я хочу попросить помощи у всех, кто может и кто захочет помочь.

Лечение, к сожалению, ОЧЕНЬ дорогое и нам необходимы средства, чтобы продолжить курс, который жизненно необходим, но без Вашей помощи мы не сможем их собрать», – поделился с поклонниками Сергей.

В том же посте звезда КВН указал банковские реквизиты для оказания финансовой помощи и отметил, что верит в лучшее. «Я верю, что с Вашей помощью, поддержкой и молитвами мы победим болезнь», – заключил артист.

Также Оборин пожелал всем беречь себя и своих близких, а также признался, что очень любит свою невесту Анну.

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