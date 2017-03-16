Суд вынес решение обвиняемой в избиении мужа звезде российских сериалов

 

Фото: Кадр из видео

Пресненский суд Москвы удовлетворил апелляционную жалобу актрисы Елены Ксенофонтовой, которую ранее приговорили к штрафу за избиение мужа. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает ТАСС.

«Приговор мирового судьи судебного участка № 377 Пресненского района Москвы в отношении Ксенофонтовой Елены Юрьевны отменить, производство по уголовному делу прекратить в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — гласит решение судьи. Оно вступило в законную силу.

Ранее Ксенофонтова была признана виновной по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса («Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, в отношении близких лиц»). Актриса должна была выплатить штраф в пять тысяч рублей.

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В побоях Ксенофонтову обвинил ее муж Александр Рыжих. Он утверждал, что актриса пыталась его убить, та это отрицала, заявляя, что сама подвергалась домашнему насилию.

Напомним, в январе, в прямом эфире программы «Время покажет» знаменитость впервые заговорила о домашнем насилии. Елена также заявила, что подвергалась ему еще в детстве.

«Я долгие годы жила с человеком, который избивал мою маму и избивал нас всех. Это мой отчим. Я помню маму избитой до такой степени, что я не могла найти ее лицо. Мы писали заявления, его забирали, он договаривался», – рассказала актриса сквозь слезы.

Затем Ксенофонтова поведала о том, что ей пришлось пережить в гражданском браке с юристом Александром.

«Прошли годы. Я успешный человек, у меня все хорошо. По крайне мере, я живу так, чтобы всем это казалось. 26 декабря 2016 года в Пресненском суде мне вынесли приговор. За то, что я «избила» мужа. Во главе угла стоит квартира, в которой мы жили. У нас есть дочь, мы прожили достаточно много лет, но в какой-то момент отношения разрушились.

Когда я заявила, что мы больше не будем жить, и попросила уйти, он сказал: «Ты что-то не поняла. Уйдешь ты. Если ты рыпнешься, я тебя уничтожу», –

поделилась актриса.

Елена также рассказала о шокировавшем зрителей случае, произошедшем год назад. Тогда гражданский муж чуть не лишил ее жизни после размолвки.

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