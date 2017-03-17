Chivas Regal и Хавьер Бардем с помощью кампании подчёркивают мощь совместных достижений

Хавьер Бардем
 

Хавьер Бардем. Фото: Рекламное фото

В рамках новой кампании «Win the Right Way» («Побеждай правильно»), которую начинает бренд люксового виски Chivas Regal, участвует испанский актер Хавьер Бардем. Актёр подчёркивает, что успеха можно добиться, умея сотрудничать с другими и наслаждаясь – делясь этими успехами. Также кампания подчеркнёт истории успеха социальных предпринимателей со всего мира, в том числе Латвии, Южной Африки, Австралии, Уругвая и Мексики, вникая в истории людей и опыт, который помог им добиться успеха.

Чтобы лучше понять суть этой кампании предлагаем небольшое интервью с послом кампании «Win the Right Way» - Хавьерам Бардемам который в 2010 году на Каннском кинофестивале получил титул лучшего актера и участвовал в фильме «Skyfall».

1. Вы участвуете в кампании Chivas Regal «Win the Right Way» («Побеждай правильно»). Что в этой кампании привлекает Вас?

Суть этой кампании – щедрость и способность делиться, и именно это привлекло мое внимание. Главное – это сила, которая возникает, когда ты делишься чем-то с другими, прилив энтузиазма, получение знаний и вдохновения от других в этом процессе.

2. Что означает «Побеждай правильно» лично для Вас?

Для меня это щедрость. Окружение себя людьми, которые вдохновляют на добрые дела, возможность одновременно вдохновлять и их, чтобы они стремились к достижению своих целей, а также поддержка друг друга на этом пути.

3. Эта кампания подчеркивает мощь совместных достижений. Что является ключом к успеху в вашей карьере?

Актерское мастерство – сложный путь опыта и развития, и было много людей, которые каждый день меня вдохновляли и помогали расти. Здесь я должен назвать мою любимую маму и отличную актрису Пилар Бардем, а также своего близкого друга и преподавателя актерского мастерства Хуана Карлоса Кораццу. Есть, разумеется, и многие другие, которым я благодарен за оказанную ими поддержку.

4. Как за время Вашей карьеры менялись Ваши представления об успехе?

Один из нескольких уроков, которые я получил за эти годы, это то, как трудно определить, что такое успех. Самые успешные люди, которых я знаю, независимо от статуса и достижений воспринимают удачи и неудачи одинаково, используя их для развития и роста. Они учат тебя учиться из обоих этих опытов, таким образом улучшая свою личность.

5. Какие три совета Вы могли бы дать, чтобы вместе строить более успешный мир и радоваться своими, а также успехами других?

Честность, сотрудничество и доброта. Нам надо вдохновлять друг друга.

6. Как Вы отмечаете моменты своего успеха?

То, что вокруг вас есть люди, которых вы любите, является одним из самых больших достижений, какое у человека может быть. Каждый день я просто стараюсь, чтобы они чувствовали, насколько важны и уникальны для меня – и в моменты успеха, и в моменты неудач.
Кампания «Win the Right Way», которая была начата в 2014 году, воплощает в жизнь убеждение бренда Chivas Regal о том, что настоящий успех измеряется не только богатством человека, но и тем, на сколько большую часть своей жизни он посвятил, помогая и вдохновляя других.

Производимый с 1909 года Chivas Regal является первым в мире виски категории люкс, который считается вневременной классикой и слави тся своим эталонным качеством, вкусом, и эксклюзивностью. Как подлинно глобальный бренд Chivas Regal был неотъемлемой частью роста сегмента шотландского виски по всему миру, и сегодня компания ежегодно продает 40.5 млн литров более чем в 150 странах. Chivas Regal предлагает такие сорта виски, как Chivas 12, Chivas Extra, Chivas 18, Chivas 25, престижный Chivas Regal The Icon и эксклюзивный Chivas Brothers Blend.

Фото: Рекламное фото

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