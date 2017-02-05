«Я снова влюблена»: Виктория Боня рассказала о новом избраннике

Бывшая гражданская жена состоятельного наследника Алекса Смерфита, «золушка» из российской глубинки Виктория Боня призналась, что у нее есть любимый мужчина. О своих чувствах красотка объявила в трансляции Instagram.
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Боня долго отрицала, что в ее отношениях с Алексом Смерфитом давно пропала страсть, - но когда молодого мужчину увидели с другой, окончательно стало ясно о разводе.
Над Викторией, которая до этого постоянно говорила о готовящейся свадьбе с гражданским мужем из Монако, начали злорадно посмеиваться. Но она заявила, что ее положение отнюдь не печально, новая связь отца ее дочки Анджелины совершенно не напрягает.
«Я уже без пяти минут замужем, какая печаль? Да, я снова влюблена», - призналась знаменитость публично во время прямого эфира в соцсети.
В свою очередь подруга Виктории рассказала журналистам, что расставание Бони и Смерфита случилось еще 1,5 года назад.
Видимо, бывшая звезда «Дома-2» не теряла времени даром и искала новых перспективных для себя отношений. Ранее молодая женщина признавалась, что зарегистрирована на сайте знакомств.
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