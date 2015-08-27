Роза Сябитова призналась, каким на самом деле был брак ее дочери

Известная телеведущая призналась: муж дочери просто сбежал от молодой женщины, а во время совместной жизни не проявлял к ней никакого интереса. Хейтеры знаменитой свахи считают, что подобными рассказами она лишь унижает и позорит свою наследницу.

О том, что дочь телеведущей Ксения, с большим размахом и помпой выданная матерью замуж, оказалась совершенно несчастлива в своем браке, СМИ заговорили несколько месяцев назад. Но тогда Роза Сябитова, не раскрывая карт, лишь намекнула, что действительно не смогла уберечь союз дочки с зятем.

Публикация от Сябитова Ксения (@k_syaba) Апр 15 2016 в 7:08 PDT

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В своем новом интервью телесваха высказалась уже гораздо откровеннее. Она рассказала, что

молодой мужчина, Андрей Снетков, попросту сбежал от дочери довольно быстро после сыгранной многомиллионной свадьбы. По словам Сябитовой, они с Ксенией больше года скрывали этот факт от общественности.

«Ксения рыдала… Он не спал с ней! Он не стал с ней жить как муж и мужчина. Уехал и все», — поделилась сваха в эфире Первого канала.

Публикация от Сябитова Ксения (@k_syaba) Авг 27 2015 в 7:35 PDT

Напомним, что тайну неудачного брака дочери Розы Сябитовой первым выдал журналистам ее бывший пиар-директор Иван Ирбис. Он рассказал о том, что зять Сябитовой – простой провинциал, приехавший в столицу на заработки.

Публикация от Сябитова Ксения (@k_syaba) Авг 27 2015 в 6:44 PDT

Телеведущая уговорила Андрея, работавшего в ее компании, жениться на дочери, у которой не получалось знакомиться и строить отношения с мужчинами, - но Ксению он совершенно не любил.

Роза с сыном и дочерью

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Фев 27 2017 в 5:54 PST

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