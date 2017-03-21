Звезда советского кино Ия Нинидзе сумела победить рак

 

Фото: Кадр из фильма

Звезда советского кино рассказала, что ей был поставлен онкологический диагноз, но она сумела в итоге победить тяжелую болезнь. Этим откровением актриса Ия Нинидзе поделилась во время участия в одной из телепередач Первого канала.

Еще по этой теме

56-летняя артистка стала гостьей программы «Наедине со всеми», которую ведет Юлия Меньшова. В беседе с Юлией звезда фильма «Небесные ласточки» призналась, что прошла лечение от рака.

Нинидзе рассказала, что услышанный от врачей диагноз стал для нее настоящим шоком.

Она закрылась в себе и никому не хотела говорить о недуге. Актриса понимала, что ей понадобится немало средств на лечение, но в силу своего характера не решалась заявить о проблеме открыто.

Реклама

На выручку пришел ее коллега, актер Эвклид Кюрдзидис. Он по собственной инициативе обратиться к людям с просьбой о помощи, и в результате его поступок поспособствовал участию в беде многих. Эта поддержка и помощь воодушевили Ию Нинидзе, побудив ее бороться за себя с утроенной силой.

«На меня это подействовало страшно. Когда он позвонил и сказал: «Да о чем ты говоришь, Ия! Ты, гордая грузинка, этого никогда не сделаешь, не попросишь. Поэтому дай сделать это своему другу».

Я говорила, чтобы он не смел, не надо, зачем! Но он ответил, что это неправильно… И люди помогли», - поделилась кинозвезда.

Еще по этой теме
Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган

Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган

Звезда КВН рассказала о лечении от рака

Звезда КВН рассказала о лечении от рака

Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана

Рак атакует голливудского актера Хью Джекмана


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 48000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Биологический отец старшего сына Джоли заявил о правах на него Wo&Men

Биологический отец старшего сына Джоли заявил о правах на него

Названы самые опасные болезни для человека Hi-Tech

Названы самые опасные болезни для человека

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев Hi-Tech

Астрофизики уверяют, что уловили сигнал от корабля пришельцев

Героический поступок:мужчина вытащил пассажиров из горящего авто Новости

Героический поступок:мужчина вытащил пассажиров из горящего авто

Платье Мелании Трамп продают в торговом центре Киева Wo&Men

Платье Мелании Трамп продают в торговом центре Киева

Актеры

Российское кино

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
RECRUITMENT LEAD
RECRUITMENT LEAD
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA ATLASES VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 