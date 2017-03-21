Звезда советского кино Ия Нинидзе сумела победить рак

Звезда советского кино рассказала, что ей был поставлен онкологический диагноз, но она сумела в итоге победить тяжелую болезнь. Этим откровением актриса Ия Нинидзе поделилась во время участия в одной из телепередач Первого канала.

56-летняя артистка стала гостьей программы «Наедине со всеми», которую ведет Юлия Меньшова. В беседе с Юлией звезда фильма «Небесные ласточки» призналась, что прошла лечение от рака.

Нинидзе рассказала, что услышанный от врачей диагноз стал для нее настоящим шоком.

Она закрылась в себе и никому не хотела говорить о недуге. Актриса понимала, что ей понадобится немало средств на лечение, но в силу своего характера не решалась заявить о проблеме открыто.

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На выручку пришел ее коллега, актер Эвклид Кюрдзидис. Он по собственной инициативе обратиться к людям с просьбой о помощи, и в результате его поступок поспособствовал участию в беде многих. Эта поддержка и помощь воодушевили Ию Нинидзе, побудив ее бороться за себя с утроенной силой.

«На меня это подействовало страшно. Когда он позвонил и сказал: «Да о чем ты говоришь, Ия! Ты, гордая грузинка, этого никогда не сделаешь, не попросишь. Поэтому дай сделать это своему другу».

Я говорила, чтобы он не смел, не надо, зачем! Но он ответил, что это неправильно… И люди помогли», - поделилась кинозвезда.

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