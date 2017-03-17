Не узнать: 45-летняя Кристина Орбакайте поразила смелым образом

Российская певица Кристина Орбакайте удивила поклонников на странице в Instagram эффектным образом. 45-летняя Кристина отказалась от привычных кудрей и похвасталась модной прической.

Для выхода в свет Орбакайте выбрала наряд с прозрачным декольте. «С любовью в душе, выходной между гастролями», – подписала кадр звезда.

С любовью в душе❤выходной между гастролями #шоубессонница 💋#kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #ждуждужду A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on Mar 17, 2017 at 4:23am PDT

Реклама

На другом снимке Орбакайте позирует в компании супруги Игоря Николаева – певицы Юлии Проскуряковой, на показе дизайнера Игоря Гуляева.

С прекрасной Кристиной Орбакайте😍 с @orbakaite_k на показе @igorgulyaevofficial Не самое удачное моё фото, но Кристина хорошаааа:) A post shared by Юлия Проскурякова (@uliaveronika) on Mar 17, 2017 at 3:59am PDT

Подписчики оценили внешний вид дочери Аллы Пугачевой: «Кристина на себя здесь непохожа», «И не узнать», «Неожиданно», «Все больше становится похожа на маму», «Новый образ Вам идет», «Не узнала», – комментируют пользователи.







































Aizvērt Концерт Кристины Орбакайте в "Дзинтари" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Еще по этой теме