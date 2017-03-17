Не узнать: 45-летняя Кристина Орбакайте поразила смелым образом

Российская певица Кристина Орбакайте удивила поклонников на странице в Instagram эффектным образом. 45-летняя Кристина отказалась от привычных кудрей и похвасталась модной прической.
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Для выхода в свет Орбакайте выбрала наряд с прозрачным декольте. «С любовью в душе, выходной между гастролями», – подписала кадр звезда.
На другом снимке Орбакайте позирует в компании супруги Игоря Николаева – певицы Юлии Проскуряковой, на показе дизайнера Игоря Гуляева.
Подписчики оценили внешний вид дочери Аллы Пугачевой: «Кристина на себя здесь непохожа», «И не узнать», «Неожиданно», «Все больше становится похожа на маму», «Новый образ Вам идет», «Не узнала», – комментируют пользователи.Еще по этой теме