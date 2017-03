Том Круз закрутил роман с 28-летней актрисой

Издание отмечает, что после развода с Кэти Холмс актер долгое время не имел серьезных и длительных отношений. Однако на этот раз 54-летний Том Круз, якобы, действительно влюбился в свою коллегу.

К тому же утверждается, что Круз якобы сам позвал Кирби в проект после того, как увидел ее в сериале «Корона», где девушка исполнила роль принцессы Маргарет.

