Том Круз закрутил роман с 28-летней актрисой

Том Круз
 

Том Круз. Фото: AP/Scanpix

Издание The Sun сообщило о новом романе Тома Круза с его партнершей по съемочной площадке Ванессой Кирби. Девушке 28 лет, и она снималась вместе с актером в фильме «Миссия невыполнима-6».

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Издание отмечает, что после развода с Кэти Холмс актер долгое время не имел серьезных и длительных отношений. Однако на этот раз 54-летний Том Круз, якобы, действительно влюбился в свою коллегу.

К тому же утверждается, что Круз якобы сам позвал Кирби в проект после того, как увидел ее в сериале «Корона», где девушка исполнила роль принцессы Маргарет.

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Источник, на которого ссылается издание, даже уверяет, что голливудский актер подумывает узаконить отношения со своей возлюбленной. Отмечается, что девушка отличается неподдельным шармом и очарованием.

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