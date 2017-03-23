Том Круз закрутил роман с 28-летней актрисой

Издание The Sun сообщило о новом романе Тома Круза с его партнершей по съемочной площадке Ванессой Кирби. Девушке 28 лет, и она снималась вместе с актером в фильме «Миссия невыполнима-6».

Издание отмечает, что после развода с Кэти Холмс актер долгое время не имел серьезных и длительных отношений. Однако на этот раз 54-летний Том Круз, якобы, действительно влюбился в свою коллегу.

К тому же утверждается, что Круз якобы сам позвал Кирби в проект после того, как увидел ее в сериале «Корона», где девушка исполнила роль принцессы Маргарет.

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Tom Cruise has ‘fallen for’ The Crown beauty Vanessa Kirby as the pair enjoyed ‘instant chemistry’ https://t.co/9NeeojN2yY— The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) March 23, 2017

Источник, на которого ссылается издание, даже уверяет, что голливудский актер подумывает узаконить отношения со своей возлюбленной. Отмечается, что девушка отличается неподдельным шармом и очарованием.















Aizvērt Премьера фильма с Томом Крузом «Грань будущего» Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







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