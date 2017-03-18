76-летняя звезда «Бриллиантовой руки» вышла в свет в экстремальном мини

76-летняя российская актриса Светлана Светличная удивила смелым образом. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» выбирает для посещения светских мероприятий модные наряды.
- 44-летняя Гвинет Пэлтроу ошеломила Сеть фигурой в купальнике 10 марта 2017 г.
- Смотри: фото 50-летней Ренаты Литвиновой без макияжа попало в Сеть 3 марта 2017 г.
На странице в Instagram артистка опубликовала фото с дизайнером Вячеславом Зайцевым.
На показе Зайцева Светлана появилась в полосатом костюме, состоящем из жакета и ультра-коротких шортов.
Свой образ Светлана дополнила черной шляпой, очками и маленькой сумочкой.
Еще по этой теме