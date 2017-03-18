76-летняя звезда «Бриллиантовой руки» вышла в свет в экстремальном мини

Светлана Светличная
 

Светлана Светличная. Фото: RIA Novosti/Scanpix

76-летняя российская актриса Светлана Светличная удивила смелым образом. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» выбирает для посещения светских мероприятий модные наряды.

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На странице в Instagram артистка опубликовала фото с дизайнером Вячеславом Зайцевым.

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На показе Зайцева Светлана появилась в полосатом костюме, состоящем из жакета и ультра-коротких шортов.

Свой образ Светлана дополнила черной шляпой, очками и маленькой сумочкой.

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