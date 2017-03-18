76-летняя звезда «Бриллиантовой руки» вышла в свет в экстремальном мини

76-летняя российская актриса Светлана Светличная удивила смелым образом. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» выбирает для посещения светских мероприятий модные наряды.

На странице в Instagram артистка опубликовала фото с дизайнером Вячеславом Зайцевым.

A post shared by pavelsosedov (@pavelsosedov) on Mar 19, 2017 at 12:54am PDT

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На показе Зайцева Светлана появилась в полосатом костюме, состоящем из жакета и ультра-коротких шортов.

Свой образ Светлана дополнила черной шляпой, очками и маленькой сумочкой.

A post shared by pavelsosedov (@pavelsosedov) on Mar 18, 2017 at 3:12am PDT

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