Фото: Актриса Шпица прогулялась по весенней Риге и снялась на крыше

Екатерина Шпица
 

Екатерина Шпица. Фото: Янис Шкапарс/TVNET

22 марта в нашей стлице состоялась премьера долгожданного латвийского фильма «То, что никто не видит» Станислава Токалова, снятого при участии российских актеров - Евгения Ткачука и Катерины Шпицы. После торжественной презентации и других официальных мероприятий, актеры отправились на закрытую вечеринку, а уже с утра Рига встретила их ярким солнцем и теплой погодой. Актриса Шпица поделилась своими впечатлениями от посещения города в Instagram.

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Перед премьерой фильма, в которой Екатерина Шпица снялась в главной роли, актриса опубликовала кадр из кинотеатра. «Никогда раньше не видела своего лица на экране в таком размере плюс статично:) Считанные минуты до премьеры в Риге», - подписала снимок она.

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На следующий день звезда российского кино решила прогуляться по весенней Риге и разместила в микроблоге несколько атмосферных фотографий, а также снимок снятый на одной из крыш на фоне города.

«Вот такое чудо увидела сегодня после побуждения:) Вспомнилось стихотворение «А по маминой подушке луч крадётся золотой"... В Риге волшебная весна...», - поделилась своими ощущениями актриса.

ЧИТАЙ НА TVNET: После премьеры фильма «То, что никто не видит» в Риге актеры закатили вечеринку

Соооооолнцеееее,крыыыышиииииии :))))

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Вечером того же дня артистка посетила еще один рижский кинотеатр, где размещен баннер с ее изображением рядом с рекламой фильма «Логан».

Поклонники в комментариях к снимкам выразили надежду, что Екатерине Шпице понравилась Рига.

Премьера фильма Станислава Токалова "То, что они не видят"

Фото: Премьера фильма Станислава Токалова "То, что они не видят"0

Вечеринка в честь премьеры фильма "То, что никто не видит"

Фото: Вечеринка в честь премьеры фильма "То, что никто не видит"0

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