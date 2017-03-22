Фото: Актриса Шпица прогулялась по весенней Риге и снялась на крыше

22 марта в нашей стлице состоялась премьера долгожданного латвийского фильма «То, что никто не видит» Станислава Токалова, снятого при участии российских актеров - Евгения Ткачука и Катерины Шпицы. После торжественной презентации и других официальных мероприятий, актеры отправились на закрытую вечеринку, а уже с утра Рига встретила их ярким солнцем и теплой погодой. Актриса Шпица поделилась своими впечатлениями от посещения города в Instagram.

Перед премьерой фильма, в которой Екатерина Шпица снялась в главной роли, актриса опубликовала кадр из кинотеатра. «Никогда раньше не видела своего лица на экране в таком размере плюс статично:) Считанные минуты до премьеры в Риге», - подписала снимок она.

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Никогда раньше не видела своего лица на экране в таком размере плюс статично:)Считанные минуты до премьеры #точтоониневидят в Риге. A post shared by Катерина Шпица (@katerinashpitsa) on Mar 22, 2017 at 10:13am PDT

На следующий день звезда российского кино решила прогуляться по весенней Риге и разместила в микроблоге несколько атмосферных фотографий, а также снимок снятый на одной из крыш на фоне города.

Вот такое чудо увидела сегодня после побуждения:) Вспомнилось стихотворение "А по маминой подушке луч крадётся золотой"... В Риге волшебная весна.... A post shared by Катерина Шпица (@katerinashpitsa) on Mar 23, 2017 at 2:56am PDT

«Вот такое чудо увидела сегодня после побуждения:) Вспомнилось стихотворение «А по маминой подушке луч крадётся золотой"... В Риге волшебная весна...», - поделилась своими ощущениями актриса.

ЧИТАЙ НА TVNET: После премьеры фильма «То, что никто не видит» в Риге актеры закатили вечеринку

Поздний завтрак в лучах заоконного солнца перед эфиром на радио. Попробуй,Катя,наверни 😂 A post shared by Катерина Шпица (@katerinashpitsa) on Mar 23, 2017 at 3:04am PDT

Соооооолнцеееее,крыыыышиииииии :)))) A post shared by Катерина Шпица (@katerinashpitsa) on Mar 23, 2017 at 6:14am PDT

Вечером того же дня артистка посетила еще один рижский кинотеатр, где размещен баннер с ее изображением рядом с рекламой фильма «Логан».

Никогда раньше не видела своего лица на экране в таком размере плюс статично:)Считанные минуты до премьеры #точтоониневидят в Риге. A post shared by Катерина Шпица (@katerinashpitsa) on Mar 22, 2017 at 10:13am PDT

Поклонники в комментариях к снимкам выразили надежду, что Екатерине Шпице понравилась Рига.





































































































Aizvērt Премьера фильма Станислава Токалова "То, что они не видят" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET





































































Aizvērt Вечеринка в честь премьеры фильма "То, что никто не видит" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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