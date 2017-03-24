Садальский оправдал звезду советского кино за жестокие слова о смерти зятя Вороненкова

На днях стало известно об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Одной из первых эту новость прокомментировала 76-летняя Людмила Максакова, заявившая, что не сожалеет смерти зятя. 65-летний Станислав Садальский уверен, что скандальное высказывание народной артистки было «нервной реакцией».

Убийство Дениса Вороненкова всколыхнуло общественность России. Многие политические деятели высказались о том, кто может быть виноват в этом преступлении. Одной из первых о трагедии узнала теща экс-депутата Людмила Максакова, но ее причины произошедшего, кажется, совершенно не волновали.

«Ну и слава тебе господи. А что с ним еще делать? Слава тебе господи, что в конце концов человек, который так подличал... Он же военный, его за измену бы давно расстреляли!», —

заявила народная артистка журналистам Life. Общественность ужаснулась жестоким словам женщины.

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Людмила Максакова. Фото: TASS/Scanpix

Позднее это высказывание прокомментировал друг Людмилы Станислав Садальский. Актер заявил, что сказанное было лишь «первой нервной реакцией». «Сколько можно мучить Людмилу? Это защитная реакция организма», — оправдывает подругу артист.

Станислав не стал скрывать, что в семье Максаковых царила напряженная атмосфера.

«Я присутствовал на их семейных разборках, это было очень неуважительно и отвратительно. Это все тянется уже три года. Маша потребовала, чтобы отец закрыл счета Людмиле», —

цитирует Садальского радио «Говорит Москва».

Денис Вороненков с супругой Марией Максаковой. Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

Ранее в интервью «Комсомольской правде» Станислав заявил: «Наше общее мнение с Людмилой Максаковой, что Вороненкову еще повезло. Мы в один голос это сказали. Все могло бы быть намного хуже — сидел бы на рудниках.

Пускай благодарит Бога, что так случилось. Быть предателем — это, мягко говоря, очень плохо. А еще впутывать в свою криминальную судьбу жену, сына... Это чудовищная ситуация для семьи».

К слову, до этого Садальский неоднократно заявлял, что мать совершенно не нужна оперной диве, которая давно перестала прислушиваться к советам родителей, отговаривавших ее от переезда в Киев.

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