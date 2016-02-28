Кейт Уинслет рассказала, как над ней издевались в школе

Оксароносная актриса Кейт Уинслет, награжденная орденом Британской империи за вклад в кинематограф, публично призналась, что была объектом издевательств в школе и смогла добиться успехов только благодаря способности идти вперед вопреки всему.
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«Меня изводили в школе, называли толстушкой, дразнили за то, что я хочу стать актрисой, запирали в чулане и хохотали надо мной. Я никогда не была самой красивой девочкой в школе, у меня всегда были большие ноги, мне даже говорили, что мне, возможно, повезет стать актрисой, если я удовольствуюсь ролями толстушек», - цитирует The Hollywood Reporter выступление звезды.
На встрече с детьми и подростками Уинслет призналась, что иногда она всерьез подумывала отказаться от карьеры - так тяжело ей давались поиски ролей.
Однако на сегодняшний день на ее счету - шесть номинаций и одна победа на «Оскаре», три «Золотых глобуса» и множество других наград.
После этого признания актриса также рассказала о том, что в самом начале ее карьеры ей не предлагали нормальных ролей и юная актриса довольствовалась «крокодилами, чучелами и темными феями», а однажды она даже выступала в роли танцующей лягушки.
«Я постоянно чувствовала, что не соответствую окружающим людям, что я «недостаточно хороша» для них. И все потому, что я не подходила под чужие принятые идеалы совершенства», -
поделилась воспоминаниями актриса.
«Но все это неожиданно закончилось, когда меня пригласили играть в фильме «Титаник«. Подумать только, Кейт из магазинчика в Рединге снимется в такой эпической ленте!» - добавила она.
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