Кейт Уинслет рассказала, как над ней издевались в школе

Кейт Уинслет
 

Кейт Уинслет. Фото: AP/Scanpix

Оксароносная актриса Кейт Уинслет, награжденная орденом Британской империи за вклад в кинематограф, публично призналась, что была объектом издевательств в школе и смогла добиться успехов только благодаря способности идти вперед вопреки всему.

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«Меня изводили в школе, называли толстушкой, дразнили за то, что я хочу стать актрисой, запирали в чулане и хохотали надо мной. Я никогда не была самой красивой девочкой в школе, у меня всегда были большие ноги, мне даже говорили, что мне, возможно, повезет стать актрисой, если я удовольствуюсь ролями толстушек», - цитирует The Hollywood Reporter выступление звезды.

На встрече с детьми и подростками Уинслет призналась, что иногда она всерьез подумывала отказаться от карьеры - так тяжело ей давались поиски ролей.

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Однако на сегодняшний день на ее счету - шесть номинаций и одна победа на «Оскаре», три «Золотых глобуса» и множество других наград.

После этого признания актриса также рассказала о том, что в самом начале ее карьеры ей не предлагали нормальных ролей и юная актриса довольствовалась «крокодилами, чучелами и темными феями», а однажды она даже выступала в роли танцующей лягушки.

«Я постоянно чувствовала, что не соответствую окружающим людям, что я «недостаточно хороша» для них. И все потому, что я не подходила под чужие принятые идеалы совершенства», -

поделилась воспоминаниями актриса.

«Но все это неожиданно закончилось, когда меня пригласили играть в фильме «Титаник«. Подумать только, Кейт из магазинчика в Рединге снимется в такой эпической ленте!» - добавила она.

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