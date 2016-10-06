Смотри, какой сексуальной дивой выросла дочь Эминема

Дочь известного американского рэпера Эминема еще недавно была совсем малюткой, но, как известно, время летит, а дети растут. Девочка выросла и превратилась в сексуальную молодую женщину.

21-летняя Хэйли Джейд Скотт учится в Мичиганском университете и устраивает свою личную жизнь.

Общее число подписчиков микроблога девушки составляет почти 320 000 человек. Свою страничку в Instagram Хэйли ведет около полугода, а всего за это время было опубликовано 22 поста.

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Содержание блога ничем не отличается от миллионов - друзья, селфи, цитаты. Как сообщают зарубежные СМИ, девушка осваивает профессию психолога и совершенно равнодушна к шоу-бизнесу.

Публикация от Hailie Scott (@hailiescott1) Окт 15 2016 в 12:24 PDT

Yes my pants match my closet & yes Lottie's entitled to photobomb on puppy day Публикация от Hailie Scott (@hailiescott1) Мар 23 2017 в 5:53 PDT

Публикация от Hailie Scott (@hailiescott1) Мар 17 2017 в 9:06 PDT

Couldn't have asked for a better 21st birthday celebration (or a better guy to have by my side) Публикация от Hailie Scott (@hailiescott1) Дек 28 2016 в 12:23 PST

Публикация от Hailie Scott (@hailiescott1) Окт 6 2016 в 9:44 PDT

Mondays 😴 Публикация от Hailie Scott (@hailiescott1) Янв 23 2017 в 4:18 PST

Напомним, что Эминем посвятил своей дочери две композиции Hailie’s Song и Mockingbird.

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