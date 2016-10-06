Смотри, какой сексуальной дивой выросла дочь Эминема

Эминем
 

Эминем. Фото: REUTERS/Scanpix

Дочь известного американского рэпера Эминема еще недавно была совсем малюткой, но, как известно, время летит, а дети растут. Девочка выросла и превратилась в сексуальную молодую женщину.

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21-летняя Хэйли Джейд Скотт учится в Мичиганском университете и устраивает свою личную жизнь.

Общее число подписчиков микроблога девушки составляет почти 320 000 человек. Свою страничку в Instagram Хэйли ведет около полугода, а всего за это время было опубликовано 22 поста.

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Содержание блога ничем не отличается от миллионов - друзья, селфи, цитаты. Как сообщают зарубежные СМИ, девушка осваивает профессию психолога и совершенно равнодушна к шоу-бизнесу.

Yes my pants match my closet & yes Lottie's entitled to photobomb on puppy day

Публикация от Hailie Scott (@hailiescott1)

Couldn't have asked for a better 21st birthday celebration (or a better guy to have by my side)

Публикация от Hailie Scott (@hailiescott1)

Mondays 😴

Публикация от Hailie Scott (@hailiescott1)

Напомним, что Эминем посвятил своей дочери две композиции Hailie’s Song и Mockingbird.

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