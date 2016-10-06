Смотри, какой сексуальной дивой выросла дочь Эминема

Дочь известного американского рэпера Эминема еще недавно была совсем малюткой, но, как известно, время летит, а дети растут. Девочка выросла и превратилась в сексуальную молодую женщину.
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21-летняя Хэйли Джейд Скотт учится в Мичиганском университете и устраивает свою личную жизнь.
Общее число подписчиков микроблога девушки составляет почти 320 000 человек. Свою страничку в Instagram Хэйли ведет около полугода, а всего за это время было опубликовано 22 поста.
Содержание блога ничем не отличается от миллионов - друзья, селфи, цитаты. Как сообщают зарубежные СМИ, девушка осваивает профессию психолога и совершенно равнодушна к шоу-бизнесу.
Напомним, что Эминем посвятил своей дочери две композиции Hailie’s Song и Mockingbird.
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