Николай Басков рассказал, почему похудел с 54 до 46 размера одежды

Популярный российский исполнитель Николай Басков принял участие в кулинарном телешоу Ивана Урганта «Смак», на которое пришел вместе со своей возлюбленной Софи Кальчевой. Зрителей удивил внешний вид певца - Басков прилично похудел.

Ведущий «Смака» Иван Ургант тоже заметил кардинальные перемены во внешнем облике звезды и поинтересовался, как Николаю Баскову удалось так похудеть.

«Коля отказался от плохих эмоций и все пошло во благо», – отреагировала невеста певца.

Сам Басков рассказал, что наступил момент, когда он понял, что к новой программе нужно хорошо подготовиться, и что он больше не может «выкатываться на сцену».

«Я же должен красиво появляться. После этого я занялся собой, с 54 размера похудел до 46», – заявил артист.

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Подробности своего похудения певец раскрывать не стал. В эфире «Смака» Николай и Софи готовили постный борщ и гречку с грибами.

Звездная пара рассказала Урганту о том, как произошло их знакомство. Оказалось, что Басков и Кальчева встретились около 11 лет назад на не рождении Димы Билана.

«Точнее мы познакомились в караоке, когда исполняли одну песню», – сообщил Басков, после чего они спели отрывок из той самой судьбоносной композиции.

Также артист рассказал, что балует свою невесту подарками, а на Международный женский день преподнес любимой видеоклип. «Она спела в клипе песню обо мне», - заявил певец.



















































































Aizvērt Николай Басков выступил в Риге с грандиозным шоу "Игра" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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