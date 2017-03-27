Вдова Вороненкова Максакова боится возвращаться в Россию

Мария Максакова и Денис Вороненков
 

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

На днях в Киеве прошли похороны убитого 23 марта Дениса Вороненкова. Вдова экс-депутата Госдумы РФ впервые поговорила с журналистами и откровенно рассказала о том, что чувствует, после прощания с любимым и почему не хочет возвращаться на родину.

Осенью 2016 года Денис Вороненков принял решение переехать на Украину, утверждая, что в России его несправедливо преследуют. Уже в декабре экс-депутат получил гражданство и собирался зажить тихой семейной жизнью вместе со своей супругой Марией Максаковой. Но 23 марта в Киеве Дениса застрелили.

Вдова экс-депутата некоторое время воздерживалась от комментариев и до сих пор не строит никаких предположений о том, кто мог заказать убийство ее мужа. Но отправиться в Россию, как ее об этом просят многие близкие и даже бывшие коллеги, Мария отказывается.

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В интервью журналистам «Московского комсомольца» певица рассказала: «Я поняла, что я от него никуда не поеду. Сегодня утром была на кладбище. Потом будут все эти дни — девятый, сороковой — как положено…

Я знаю, что они пытаются меня заманить обратно. Но два момента: во-первых, я предам память Дениса, если это сделаю сейчас… Во-вторых, я думаю, что меня обманут».

Мария уверена, если она вернется в Россию, то рано или поздно ее непременно посадят в тюрьму.

Впрочем, Максакова не собирается исключать переезд на родину, она все еще рассматривает его, но гораздо позже.

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