СМИ: Состояние Николая Носкова резко ухудшилось

Стостояние госпитализированного 61-летнего певца Николая Носкова резко ухудшилось. Врачи подключили артиста к аппарату жизнеобеспечения.

В настоящее время певец находится в реанимации, за его состоянием наблюдают лучшие медики частного госпиталя «Лапино». Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Николая Носкова, передает портал Life.ru.

Вместе с тем, официальный представитель музыканта утверждает, что его состояние стабильно. «Только что разговаривали с лечащим врачом Николая. Его состояние оценивается специалистами как стабильное. Врачи считают, что он идет на поправку», – цитирует Юлию Сажину агентство «Москва».

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Напомним, во вторник журналисты портала Life.ru выяснили, что

артист был в тяжелом состоянии экстренно госпитализирован в больницу. У знаменитого певца был диагностирован инсульт.

Экс-участник легендарной группы «Парк Горького» Николай Носков стал по-настоящему популярным благодаря хитам «Это здорово», «А на меньшее я не согласен» и «Дай мне шанс», а в 2016 году приступил к записи нового альбома, который должен будет выйти в 2017. Артист несколько раз становился обладателем премии «Золотой граммофон».

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