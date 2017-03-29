Боба Дилана могут оставить без Нобелевской премии

Нобелевский лауреат по литературе 2016 года Боб Дилан должен прочитать традиционную Нобелевскую лекцию до 10 июня 2017 года, чего он пока еще не сделал. Если он не сможет прочитать лекцию, его лишат полагающихся 8 млн крон ($909 тысяч).

Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус рассказала, что в любом случае Боб Дилан останется Нобелевским лауреатом по литературе.

«Шведская академия в последние месяцы не имела телефонных контактов с Бобом Диланом. Тем не менее он знает, что Нобелевская лекция должна быть прочитана не позднее 10 июня. Об этом говорит устав Нобелевского комитета. Как музыкант решит поступить — это его дело», —

заявила Сара Даниус.

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Примечательно, что 1 и 2 апреля 2017 года музыкант выступит в Стокгольме с концертами, которые были запланированы задолго до того, как стало известно о его награждении, передает ТАСС.

Как сообщалось, 13 октября 2016 года Боба Дилана наградилиНобелевской премией по литературе «за создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

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