Лайме Вайкуле - 63! Певица отметила день рождения на Украине

Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле сегодня празднует свое 63-летие. Накануне исполнительница дала большой сольный концерт в Киеве, прошедший с аншлагом. Как пришла наша икона стиля и самая популярная певица Латвии к такому успеху?

В свои 63 года певица по-прежнему молода, свежа и энергична. Мало кто помнит, что карьера Лаймы началась 51 год назад, когда она впервые, в свои 12 лет, приняла участие в конкурсе юных вокалистов в Доме культуры ВЭФ. Тогда ее талант отметили дипломом, а сама исполнительница собрала биг-бэнд и начала выступать.

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Учат в школе , учат в школе , учат в школе ) A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Sep 1, 2016 at 12:00pm PDT

За плечами Вайкуле немало музыкальных конкурсов. Так, например, в 15 лет она прошла отбор и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса.

С 18 лет певица начала выступать в ресторанах, а чуть позже была выбрана солисткой знаменитого варьете «Морская жемчужина».

Кроме вокала, девушка занималась постановкой номеров, разработкой костюмов и подбором музыкантов.

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В 33 года Лайма поступила в московский ГИТИС, выбрав режиссерское отделение. К тому времени она была лидером вокально-инструментально-вокального ансамбля «Лайма». В репертуаре ансамбля были эстрадные песни на латышском и русском языках, а также несколько композиций из репертуара западных звезд.

Первым молодую певицу заметил российский поэт Илья Резник, который предожил сотрудничество - так родилась песня «Ночной костер».

Вскоре Вайкуле вместе с Валерием Леонтьевым записала песню «Вернисаж». Именно эта композиция сделала латвийскую артистку по-настоящему знаменитой.

С Игорёшей на репетиции ))) #новаяволна2016 #лаймавайкуле #игорькрутой #laimavaikule #newwave #сочи #новаяволна A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Sep 8, 2016 at 12:25am PDT

Успех Лаймы закрепил хит следующего года «Еще не вечер» и участие в творческом вевере Раймонда Паулса в концертном зале Россия. Весной того же года певица отправилась в Чехословакию на международный конкурс «Братиславская лира», где за исполнение «Вернисажа» получила приз «Золотая лира».

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Jan 7, 2017 at 10:50am PST

Первый сольный концерт в России певицы прошел в 1988 году. До сих пор, вот уже на протяжении почти 30 лет, Лайма Вайкуле остается самой известной певицей из Латвии на постсоветском простанстве.

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Артистку тепло принимают как в российском шоу-бизнесе, так и украинском. Вайкуле дружит со многими знаменитыми певцами, музыкантами и актерами.

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A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Jan 6, 2017 at 12:49pm PST

В 2015 года Лайма даже решила организовать фестиваль «Laima Vaikule Jūrmala Rendez-Vous», выступить на который пригласила своих друзей из разных стран. На сцену в течение двух дней выходили латвийские, российские, уркаинские и грузинские исполнители.

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Aizvērt Фестиваль "Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву". День 2 (2016) Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET







Благодаря успеху такого мероприятия, певица решила сделать фестиваль традиционным - в этом году в «Дзинтари» снова выступят выдающиеся артисты со всего мира.

Особенностью музыкального события стало то, что все артисты поют и играют вживую.





























































Aizvērt Репетиция перед вторым концертом фестиваля «Лайма Вайкуле. Юрмала. Рандеву» (2016) Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET Nauris Garkaklis, TVNET







Много времени артистка проводит в Америке, недавно она даже перенесла операцию в одной из клиник Нью-Йорка после неудачного приземления на лыжах.

Но певице некогда долго унывать - на днях в Киеве прошел ее традиционный весенний концерт. В этот раз она представила новую программу Laima Love Show.

Зал заполнился зрителями до отказа, а артистка вместе с командой музыкантов и танцоров устроила настоящее шоу. Вместе с Лаймой на сцену выходили фавориты конкурса «Новая Волна» разных лет, шоу-балет Елены Коляденко, музыканты Андрея Данилко и мужской дуэт «СанТа-Барбара». Также на концерте выступили латвийские артисты Янис Стибелис и Интарс Бусулис.

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Несмотря на серьезный возраст, артистка счастлива выходить к своим поклонникам и удивлять их интересными номерами. Вот и в Киеве Вайкуле исполняла головокружительные трюки и танцы, кокетничала с публикой, а также позволяла себе похулиганить, например исполняла неприличную версию своей песни «Акапулько» и пила на сцене коньяк.

Со сцены певица призналась, что благодаря случаю на горнолыжном курорте отказалась от каблуков и бросила курить.

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Jun 19, 2016 at 2:29am PDT

Кстати, сама артистка не раз заявляла журналистам, что не любит отмечать свой день рождения. Вот и на концерте Вайкуле пошутила на эту тему. «Скоро у меня день рождения! Не поздравляйте - принимаю только соболезнования. Ничего хорошего этот день не приносит, кроме головной боли», - заявила артистка.

Тем не менее, Русский TVNET позравляет непревзойденную певицу, актрису и икону стиля Лайму Вайкуле с Днем рождения и желает процветания, творческого развития и бодрого здоровья!

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on May 8, 2016 at 2:15am PDT

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