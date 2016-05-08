Лайме Вайкуле - 63! Певица отметила день рождения на Украине

Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле сегодня празднует свое 63-летие. Накануне исполнительница дала большой сольный концерт в Киеве, прошедший с аншлагом. Как пришла наша икона стиля и самая популярная певица Латвии к такому успеху?
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В свои 63 года певица по-прежнему молода, свежа и энергична. Мало кто помнит, что карьера Лаймы началась 51 год назад, когда она впервые, в свои 12 лет, приняла участие в конкурсе юных вокалистов в Доме культуры ВЭФ. Тогда ее талант отметили дипломом, а сама исполнительница собрала биг-бэнд и начала выступать.
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За плечами Вайкуле немало музыкальных конкурсов. Так, например, в 15 лет она прошла отбор и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса.
С 18 лет певица начала выступать в ресторанах, а чуть позже была выбрана солисткой знаменитого варьете «Морская жемчужина».
Кроме вокала, девушка занималась постановкой номеров, разработкой костюмов и подбором музыкантов.
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В 33 года Лайма поступила в московский ГИТИС, выбрав режиссерское отделение. К тому времени она была лидером вокально-инструментально-вокального ансамбля «Лайма». В репертуаре ансамбля были эстрадные песни на латышском и русском языках, а также несколько композиций из репертуара западных звезд.
Первым молодую певицу заметил российский поэт Илья Резник, который предожил сотрудничество - так родилась песня «Ночной костер».
Вскоре Вайкуле вместе с Валерием Леонтьевым записала песню «Вернисаж». Именно эта композиция сделала латвийскую артистку по-настоящему знаменитой.
Успех Лаймы закрепил хит следующего года «Еще не вечер» и участие в творческом вевере Раймонда Паулса в концертном зале Россия. Весной того же года певица отправилась в Чехословакию на международный конкурс «Братиславская лира», где за исполнение «Вернисажа» получила приз «Золотая лира».
Первый сольный концерт в России певицы прошел в 1988 году. До сих пор, вот уже на протяжении почти 30 лет, Лайма Вайкуле остается самой известной певицей из Латвии на постсоветском простанстве.
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Артистку тепло принимают как в российском шоу-бизнесе, так и украинском. Вайкуле дружит со многими знаменитыми певцами, музыкантами и актерами.
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В 2015 года Лайма даже решила организовать фестиваль «Laima Vaikule Jūrmala Rendez-Vous», выступить на который пригласила своих друзей из разных стран. На сцену в течение двух дней выходили латвийские, российские, уркаинские и грузинские исполнители.
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Благодаря успеху такого мероприятия, певица решила сделать фестиваль традиционным - в этом году в «Дзинтари» снова выступят выдающиеся артисты со всего мира.
Особенностью музыкального события стало то, что все артисты поют и играют вживую.
Много времени артистка проводит в Америке, недавно она даже перенесла операцию в одной из клиник Нью-Йорка после неудачного приземления на лыжах.
Но певице некогда долго унывать - на днях в Киеве прошел ее традиционный весенний концерт. В этот раз она представила новую программу Laima Love Show.
Зал заполнился зрителями до отказа, а артистка вместе с командой музыкантов и танцоров устроила настоящее шоу. Вместе с Лаймой на сцену выходили фавориты конкурса «Новая Волна» разных лет, шоу-балет Елены Коляденко, музыканты Андрея Данилко и мужской дуэт «СанТа-Барбара». Также на концерте выступили латвийские артисты Янис Стибелис и Интарс Бусулис.
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Несмотря на серьезный возраст, артистка счастлива выходить к своим поклонникам и удивлять их интересными номерами. Вот и в Киеве Вайкуле исполняла головокружительные трюки и танцы, кокетничала с публикой, а также позволяла себе похулиганить, например исполняла неприличную версию своей песни «Акапулько» и пила на сцене коньяк.
Со сцены певица призналась, что благодаря случаю на горнолыжном курорте отказалась от каблуков и бросила курить.
Кстати, сама артистка не раз заявляла журналистам, что не любит отмечать свой день рождения. Вот и на концерте Вайкуле пошутила на эту тему. «Скоро у меня день рождения! Не поздравляйте - принимаю только соболезнования. Ничего хорошего этот день не приносит, кроме головной боли», - заявила артистка.
Тем не менее, Русский TVNET позравляет непревзойденную певицу, актрису и икону стиля Лайму Вайкуле с Днем рождения и желает процветания, творческого развития и бодрого здоровья!
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