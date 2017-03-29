Анджелина Джоли рассказала, что 10 лет провела в страхе

Анджелина Джоли
 

Анджелина Джоли. Фото: AP/ScanPix

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли в откровенном интервью рассказала, что последние 10 лет ее жизни «были наполнены страхом за свое здоровье и здоровье детей».

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Теперь она чувствует себя действительно счастливой, потому что она и ее дети здоровы. «Надеюсь, что теперь мне нечего бояться», — добавила актриса.

По словам Джоли, в ближайшем будущем она планирует уделять больше времени социальным проектам. Анджелина сосредоточиться на благотворительности и поддержке людей в странах третьего мира, передает Popcornnews.

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«Я думаю, что мои дети разъедутся по разным странам, когда вырастут, — сообщила она. — Таким образом, я смогу ездить по всей планете, навещать их и заниматься своими благотворительными проектами. Я надеюсь, что мои дети станут настоящими помощниками в этом деле.

Мои дела связаны в основном с образованием, здравоохранением и охраной окружающей среды в странах третьего мира. Я начала работать над этим еще 13 лет назад в Камбодже, где родился Мээдокс. Потом я поехала в Эфиопию, где родилась Захара, а затем занялась Намибией».

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